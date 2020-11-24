У белки затуманились глаза и она начала терять равновесие, заваливаясь назад.

Американка сняла на видео белку, которая опьянела от испорченных фруктов.

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Жительница штата Миннесота Кэтлин Морлок оставила лесным животным груши, которые долго хранились у нее в холодильнике, пишет ТСН.

Однако груши за это время испортились и забродили. Белка, попробовавшая фрукты, опьянела: глаза у нее затуманились, и она начала терять равновесие, заваливаясь назад.

Everyone needs to see this squirrel that’s off it’s tits drunk on fermented pears pic.twitter.com/P2JJ60ml0Z — Taffin (@i124nk8) November 21, 2020

По словам женщины, с белкой все хорошо. На следующее утро она снова появилась и Кэтлин дала ей кукурузу и семена.

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Автор: УНИАН