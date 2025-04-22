Первые дирижеры играли на инструментах вместе с остальным коллективом, но потом все изменилось.

Оркестры в музыкальном обществе появились очень давно. В разное время они носили разные названия, однако неизменным было одно - наличие руководителя.

Сегодня рассмотрим, зачем нужен дирижер, если на него никто не смотрит. Оказалось, что без него музыканты не смогли бы организованно выступать.

Зачем оркестру нужен дирижер

Первыми дирижерами были композиторы, которые исполняли с коллективом свою музыку. Вас может удивить, но раньше они были не просто руководителями. Дирижер часто был первой скрипкой и подавал сигнал своим коллегам кивками головы. Бывало, что такой дирижер отстукивал ритм смычком. С течением времени все менялось.

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Сейчас сложно представить, но еще в 15 веке руководитель музыкантов был без своей знаменитой палочки. Вместо этого у него была массивная трость-"баттута", которой дирижер ударял в пол, чтоб задавать ритм.

От нее отказались, когда известный композитор Жан-Батист Люлли повредил ногу наконечником трости и умер из-за гангрены в 1687 году.

Иоганн Бах вместо трости или палочки использовал нотный свисток. Также были те, кто размахивал нотным свитком.

Все меняется в 19 веке. Во-первых, появляется знаменитая палочка. Во-вторых, происходит нечто неслыханное. Дирижер отделяется от оркестра, перестает исполнять музыку и занимает свое знаменитое место - спиной к публике и лицом к музыкантам.

Сейчас неизвестно кто именно был этим первопроходцем. Это был или Рихард Вагнер, или Гектор Берлиоз.

Казалось бы, зачем нужен дирижер если есть ноты. Однако большие оркестры могут насчитывать сотни музыкантов. В таких условиях члены коллектива не могут играть и при этом прислушиваться к коллегам, отсчитывать такты и следить за нотами.

Дополнительная функция дирижера - это задавание единого настроения и темпа, ведь музыка не ограничивается только нотами. При разной трактовке одно и то же сочинение будет звучать иначе.

На репетициях дирижер многократно проходит партитуры с коллективом, разбирает их и доводит звучание до желаемого результата. Опытные специалисты дают новое звучание даже тем произведениям, которые многократно исполнялись еще до них.

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