Есть варианты получше, куда девать старые газеты и журналы, чем вынести их на помойку.

У многих украинцев на антресолях, в шкафах и даже в сараях лежат кипы макулатуры - что делать со старыми газетами и журналами, кроме как использовать их для растопки костра или чистки рыбы, не ясно. Многие выбрасывают, а зря - среди пачек изданий могут найтись очень ценные.

Сколько стоят старые газеты и журналы - примерные цены

То, насколько ценны старые газеты и журналы, зависит от многих факторов. Антиквары говорят, что на аукционах особенно ценятся антисоветские и дореволюционные издания. Все потому, что, к примеру, "антисоветщина" была уголовно наказуемым делом, а хранение любых печатных изданий подобной тематики могло привести к печальным последствиям. Так что, теперь таких газет и журналов очень мало, а ограниченное количество как раз и рождает высокий спрос.

Изучив примерный список ниже, можно понять, сколько стоят старые советские газеты и журналы:

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Журнал "Охотник", 1925 г (годовой комплект) - 36 000 грн;

Журнал "СССР на стройке", 1949 год - 75 000 грн;

Журнал "Огонек" (годовой комплект) - 25 500 грн;

Журнал "Работница" (годовой комплект) - 25 5000 грн;

"Экран. Еженедельный киножурнал", 1928 г - 28 500 грн.

Журналы и газеты, которые выходили в момент революции, также стоят дорого - тот же "Вестник Временного правительства" марта 1917 года коллекционеры оценивают в 20 000 грн и выше, а номер газеты, где сказано, что Николай II отрекся от престола, спокойно можно продать минимум за 2000 грн.

Также очень ценятся издания, в которых упоминается какое-либо важное историческое событие, например, полет Гагарина в космос или высадка американцев на Луну. Газеты, выходившие на оккупированных немцами территориях в 1941-1945 годах, могут стоить по 10 000 гривень за номер. Если у человека таких экземпляров несколько, то получится внушительная сумма.

В любом случае, продать старые журналы и газеты можно, если вы уверены в высокой их ценности и редкости - за уникальными практически музейными экспонатами гоняются коллекционеры, поэтому продажа ценного экземпляра не будет особенно затруднительной.

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