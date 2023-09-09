Порой каждый человек совершает ошибки.

Детство, юность и молодость - период, когда люди могут наломать немало дров. И если о некоторых историях даже стыдно вспоминать, то есть и такие, которыми точно стоит делиться, ведь это может уберечь кого-то от серьезной ошибки.

На Reddit назвали самые необычные ситуации, описывая которые точно можно сказать: "Я был молод и глуп". Одни совершили ошибку в юности, другие чудом остались живы в детстве.

Случай, когда не стоит верить на слово

Один из пользователей рассказал, что в 18 лет он поверил девушке. Она уверяла, что ему не нужно предохраняться. Девушка обманула парня, а затем забеременела. Все закончилось тем, что ему пришлось платить алименты.

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"Я поверил ей, когда она сказала, что принимает противозачаточные средства. Представьте, что вы платите алименты в 18 лет", - рассказал комментатор.

Решение, о котором можно сильно пожалеть

Еще один пользователь рассказал, что его ошибкой было то, что он поверил в необходимость получения докторской степени. Парень сильно пожалел, когда понял, что это не принесло ему никакой пользы.

"Я был молод и глуп, а потому получил докторскую степень, думая, что это будет полезно и весело... Но это было не так", - пожаловался он.

Детская беспечность едва не стоила жизни

Пользователь признался, что считает самой необычной историей из своей жизни, ситуацию, когда он был "мал и глуп". В детстве он чудом остался жив после серьезного падения с качелей.

"Я убедил себя, что если поднимусь достаточно высоко, то смогу летать. Как только я добрался до довольно хорошей высоты, я отпустил руки. Сначала я приземлился на гравий. Я сломал подбородок, мне наложили около 4 швов. Понятия не имею, как я не сломал себе шею", - рассказал комментатор.

"Я был молод и глуп", и меня спасла полиция

Одной из самых жутких историй поделился мужчина, который рассказал о том, как важно молодым парням и девушкам всегда помнить о безопасности. Не стоит доверять малознакомым людям и идти к ним в дом.

"В интернете я познакомился с мужчиной старше меня и согласился прийти к нему в гости. Он говорил, что живет со своей матерью. У него дома я "потерял" свой телефон, и следующее, что я помню, - как полиция стучится в дверь, разыскивая меня", - рассказал пользователь.

Напомним, ранее появилась история о том, что девушка развелась с мужем сразу после свадьбы. Все из-за выходки парня, которую он считал смешной.

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