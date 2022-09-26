Врачи рекомендуют соблюдать специальную DASH-диету.

Высокое артериальное давление можно снизить, придерживаясь принципов здорового питания. УНИАН объясняет, что нельзя при повышенном давлении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 30 лет число гипертоников среди взрослых (30–79 лет) удвоилось – теперь их 1,28 миллиардов. При этом почти половина этих людей не подозревают, что у них повышенное давление.

Часто для того, чтобы избежать такой проблемы как повышенное давление, достаточно поддерживать свой вес в норме, заниматься спортом, отказаться от табака и умеренно употреблять спиртное.

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Что нельзя есть и пить при гипертонии

В рекомендациях британской Национальной службы здоровья говорится, что для того, чтобы держать свое давление в норме, стоит в первую очередь ограничить употребление соли (менее одной чайной ложки в день). С этим может помочь включение в рацион пряных трав и специй – они разнообразят вкус ваших блюд.

Сладостей и добавленного сахара стоит употреблять меньше. Рекомендуют есть 5 или меньше порций в неделю. При этом 1 порция – это столовая ложка сахара или джема, 1 стакан лимонада, половина стакана мороженого. А от употребления мучного и маргарина лучше отказаться.

От жирной мясной пищи (крепкие бульоны, жирная свинина, сало, копчености) также стоит воздерживаться.

Поклонникам кофе, черного чая, энергетиков и колы стоит сократить их потребление, чтобы давление было в норме. Такие напитки можно употреблять в умеренных количествах (кофе – не больше 4 чашек в день).

Кофеиносодержащие напитки не должны быть основным или единственным источником жидкости для людей с повышенным давлением. Замените их водой, соками и другими напитками.

Какие продукты нужно есть при гипертонии

Врачи рекомендуют соблюдать специальную DASH-диету (расшифровывается как "диетические подходы для остановки гипертонии").

Согласно этому подходу, в рацион стоит включить больше клетчатки (цельнозерновой рис, хлеб и макароны). Такие продукты должны составлять основу питания.

Советуют также есть больше овощей и фруктов, стремитесь съедать 5 порций фруктов и овощей каждый день.

Диетические подходы для остановки гипертонии также предусматривают употребление обезжиренных или нежирных молочных продуктов (2-3 раза в день).

Мясо лучше употреблять нежирное, постное (курица, индейка, кролик), отдавать предпочтение рыбе. Есть стоит не больше 180 гр. в день. При повышенном давлении также можно есть яйца – 1 за раз.

Не стоит отказываться от орехов, семечек и бобовых. Их можно употреблять 4-5 порций в неделю.

Что нельзя делать при повышенном давлении

При высоком давлении нельзя употреблять алкоголь, курить, есть жирную пищу и пить сладкую газировку.

Хотя про тяжелые физические нагрузки (бодибилдинг и другие силовые тренировки) при высоком давлении стоит забыть, без физической активности (что угодно – от прогулок до работы в саду и занятий спортом) – никуда.

Аэробной деятельностью средней интенсивности (как быстрая прогулка или езда на велосипеде) стоит заниматься не менее 2,5 часов в неделю. Физическая активность снижает артериальное давление и может помочь избавиться от лишнего веса, способствующего ухудшению проблем с давлением.

Какие продукты и напитки быстро снижают давление

Специалисты рекомендуют страдающим гипертонией употреблять продукты, которые понижают давление. В частности, продукты, богатые кальцием и витамином D для его лучшего усвоения (обезжиренное молоко, йогурт, сыр, зеленые овощи, брокколи, тофу, миндаль, морепродукты, рыба).

Рекомендуется есть и продукты, богатые калием (апельсины, бананы, курага, помидоры, печеный картофель, кабачки, тунец), магнием (листья овощей, бобы, зерновые крупы).

Также советуют употреблять продукты, способствующими расширению сосудов, как чеснок, и напитки, снижающие давление (зеленый чай, чай каркаде).

Не отказывайтесь и от кислого ягод и цитрусовых. Разнообразьте рацион калиной, клюквой, грейпфрутами, лимонами.

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