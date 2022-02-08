Столичные дорожные службы в очередной раз отметились проведением ремонтных работ с, вероятно, несоблюдением необходимых норм.
Соответствующее видео появилось сегодня в Телеграм-канале "Киев Оперативный". Его автор утверждает, что коммунальщики латали ямы прямо с лужами. Запись сняли на улице Вишняковской в Дарницком районе столицы.
"Блин, ну есть же там различные компрессоры и т.д. (в том числе на балансе ШЭУ)... Чего бы просто не выдуть ту воду из лужи на время ямочного ремонта? Может бы хоть немного дольше продержался тот многострадальный асфальт", - пишет автор публикации.
В комментариях киевляне возмутились таким методом ремонта дорог, некоторые ему уже не удивляются:
- "Так это же новая технология! Водобетоний";
- "Сделают навека - не будет работы. Нет работы - нет денег. Реалии нашей жизни";
- "На Набережном шоссе та же история с колейностью начинается";
- "На Генерала Алмазова только положили новый асфальт, а он уже настолько кривой, что в машине качает как на корабле, когда по нему едешь";
- "Разрыв мозга... классика ямочного ремонта";
- "Ямочный ремонт неэффективен, с водой он или без... Он просто не работает. Он эффективен на 3-4 дня, максимум - недели 3";
- "Нанотехнологии".
Напомним, ранее в сети показали, как в Бортничах латали асфальт в снежную погоду.