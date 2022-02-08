Дорожников заподозрили в латании ям с лужами.

Столичные дорожные службы в очередной раз отметились проведением ремонтных работ с, вероятно, несоблюдением необходимых норм.

Соответствующее видео появилось сегодня в Телеграм-канале "Киев Оперативный". Его автор утверждает, что коммунальщики латали ямы прямо с лужами. Запись сняли на улице Вишняковской в Дарницком районе столицы.

"Блин, ну есть же там различные компрессоры и т.д. (в том числе на балансе ШЭУ)... Чего бы просто не выдуть ту воду из лужи на время ямочного ремонта? Может бы хоть немного дольше продержался тот многострадальный асфальт", - пишет автор публикации.

В комментариях киевляне возмутились таким методом ремонта дорог, некоторые ему уже не удивляются:

"Так это же новая технология! Водобетоний";

"Сделают навека - не будет работы. Нет работы - нет денег. Реалии нашей жизни";

"На Набережном шоссе та же история с колейностью начинается";

"На Генерала Алмазова только положили новый асфальт, а он уже настолько кривой, что в машине качает как на корабле, когда по нему едешь";

"Разрыв мозга... классика ямочного ремонта";

"Ямочный ремонт неэффективен, с водой он или без... Он просто не работает. Он эффективен на 3-4 дня, максимум - недели 3";

"Нанотехнологии".

Напомним, ранее в сети показали, как в Бортничах латали асфальт в снежную погоду.