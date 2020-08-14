Во Франции коп поджег мужчину, пытаясь спасти его от самосожжения
Во Франции полицейский, чтобы успокоить агрессивного мужчину, поджег его электрошокером.
Инцидент произошел, когда пристав пришел к мужчине, чтобы конфисковать его автомобиль по решению суда. Ранее тот угрожал сжечь машину, если у него захотят ее отобрать, поэтому пристав пришел с полицейскими, пишет France.tv.
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Когда мужчина увидел правоохранителей, облил себя бензином из канистры и начал чиркать зажигалкой, угрожая себя поджечь. Пытаясь успокоить его и помешать самосожжению, коп ударил его электрошокером.
"Использование электрошокового пистолета с углеводородными испарениями в атмосферу могло спровоцировать вспышку", - заявили в прокуратуре Кана.
Пока правоохранители не установили, имели место уголовно наказуемые деяния, но административное расследование продолжается.
Пострадавший находится в парижской больнице в тяжелом состоянии.
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