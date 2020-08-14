Во Франции коп поджег мужчину, пытаясь спасти его от самосожжения

Мужчина облил себя бензином из канистры и начал чиркать зажигалкой, угрожая себя поджечь. Пытаясь успокоить его и помешать самосожжению, коп ударил его электрошокером.

Во Франции полицейский, чтобы успокоить агрессивного мужчину, поджег его электрошокером.

Инцидент произошел, когда пристав пришел к мужчине, чтобы конфисковать его автомобиль по решению суда. Ранее тот угрожал сжечь машину, если у него захотят ее отобрать, поэтому пристав пришел с полицейскими, пишет France.tv.

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Когда мужчина увидел правоохранителей, облил себя бензином из канистры и начал чиркать зажигалкой, угрожая себя поджечь. Пытаясь успокоить его и помешать самосожжению, коп ударил его электрошокером.

"Использование электрошокового пистолета с углеводородными испарениями в атмосферу могло спровоцировать вспышку", - заявили в прокуратуре Кана.

Пока правоохранители не установили, имели место уголовно наказуемые деяния, но административное расследование продолжается.

Пострадавший находится в парижской больнице в тяжелом состоянии.

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