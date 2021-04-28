Забавные кадры с камеры видеонаблюдения обнародовало одно из лесничеств.

В Румынии камеры видеонаблюдения засняли, как медведь украл мешок кукурузы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«На камеры, установленные возле кормушек для животных, попал молодой медведь, который ловко залез по лестнице к ящику, где хранятся продукты, открыл дверцу, украл мешок кукурузы и бросился наутек. Так спешил, что часть зерен потерял у кормушки», – говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц