В Румунії молодий ведмідь поцупив мішок кукурудзи
В Румынии камеры видеонаблюдения засняли, как медведь украл мешок кукурузы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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«На камеры, установленные возле кормушек для животных, попал молодой медведь, который ловко залез по лестнице к ящику, где хранятся продукты, открыл дверцу, украл мешок кукурузы и бросился наутек. Так спешил, что часть зерен потерял у кормушки», – говорится в сюжете.
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