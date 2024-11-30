Кит Келлог предлагает отсрочить членство Украины в НАТО.

Выдвиженец избранного президента США Дональда Трампа на должность специального посланника по российско-украинской войне Кит Келлог предложил достаточно детальные предложения по прекращению войны в Украине. Об этом пишет The Hill.

Издание напоминает, что Трамп пообещал прекратить войну в течение суток после возвращения в Белый дом, и на прошлой неделе привлек Кита Келлога, генерал-лейтенанта в отставке, который работал руководителем аппарата в Совете национальной безопасности Трампа, чтобы возглавить эти усилия.

В отчете, который Келлог написал в соавторстве с Американским институтом политики, он назвал войну "трагедией, которой можно избежать", частично вызванной "некомпетентностью" президента Байдена как мирового лидера. Он отметил, что "избежание риска администрацией Байдена в вооружении Украины в сочетании с провалом дипломатии с Россией продолжили войну в Украине, которая сейчас оказалась в войне на истощение с Россией".

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"Чтобы завершить российско-украинскую войну, понадобится сильное лидерство под лозунгом "Америка прежде всего" для заключения мирного соглашения и немедленного прекращения боевых действий между двумя враждующими сторонами", - написал Кэллог в отчете.

СМИ отмечает, что избранный президент заявил, что война никогда бы не началась, если бы он остался в Белом доме, но не рассказал о том, как он собирается ее решить после возвращения к власти в январе. В свою очередь Келлог поставил под сомнение тот факт, что дальнейшая помощь США Украине должна зависеть от готовности Киева участвовать в мирных переговорах, зато для убеждения правителя России Владимира Путина присоединиться к этим дискуссиям порекомендовал Трампу и другим лидерам НАТО предложить отсрочить членство Украины в Альянсе в обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности:

"Администрация Байдена публично не оказывала давления на Украину относительно мирных переговоров, но ее критиковали за то, что она слишком осторожно предоставляла Украине системы оружия, необходимые для противостояния России".

Авторы указывают, что США не поддержали немедленное вступление Украины в НАТО, но поддержали обязательства по присоединению Киева. При этом Келлог, как и Трамп, отдает приоритет удержанию войск США от "ненужных и бесконечных войн", одновременно демонстрируя военную силу.

"Это означает работу с партнерами для содействия региональной безопасности, требуя от членов Альянса и союзников полной поддержки для защиты безопасности", - отметил Келлог.

Назначение Кита Келлога

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность специального представителя по Украине и России отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога.

Как известно, Келлог разработал свой "мирный план" для Украины вместе с Фредом Флейтцем, который занимал должность начальника штаба Совета национальной безопасности при Трампе.

Указанный план включает в себя такие позиции, как замораживание линий фронта и принуждение Киева и Москвы к переговорам.

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