Искать придется быстро, чтобы уложиться в восемь секунд.

Фанатам оптических иллюзий хорошо знакомо удивление, которое возникает, когда внезапно обнаруживаешь предмет или создание, которое искусно пряталось прямо перед глазами.

Сегодня мы предлагаем вам пережить это ощущение снова, погрузившись в поиски собаки. Будьте внимательны, поскольку другие животные хорошо отвлекают от нее внимание!

На фото ниже все видят рыжих котиков, однако лишь единицы способны отыскать собаку всего за восемь секунд. Хитрость заключается в том, что ее шерсть имеет окраску, которая прекрасно маскирует ее среди котов.

Видео дня

Готовы проверить свои силы?

Нужна подсказка? Тогда раскроем часть разгадки: искать надо энергичного померанского шпица.

Ответ на иллюзию

Собака прячется в верхней части изображения.

Другие оптические иллюзии

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