'Люди не знают, чего хотят': Джобс поделился блестящим 'рецептом' успешного бизнеса

Одна из самых известных цитат основателя Apple Стива Джобса до сих пор актуальна, но с маленьким нюансом, пишет Inc.
Стив Джобс говорил: "Очень трудно разрабатывать продукты с помощью фокус-групп. Часто люди не знают, чего хотят, пока им этого не покажут".
Его подход был основан на интуиции, а не на коллективном мнении. Он верил в видение, которое начинается с клиентского опыта, а не с технологии.
"Начинать нужно с клиентского опыта, а затем двигаться в обратном направлении к технологиям... Действительно замечательные продукты возникают благодаря сочетанию двух точек зрения: точки зрения технологий и точки зрения клиента. Вам нужны обе", - сказал он.
Джобс мог уловить потребность клиентов еще до того, как ее осознавали другие, но этот путь не был простым. Его философия:
"Не позволяйте шуму чужих мыслей заглушить ваш собственный внутренний голос. Имейте смелость следовать своему сердцу и интуиции".
Проблема коллективного мышления - это компромисс: группы сглаживают углы, ищут золотую середину, возвращают к привычному. Как говорил соучредитель Pinterest Бен Сильберманн: "Не слушайте слишком много советов". Идеи стоит слышать, но реализовывать свое видение.
По этому пути идет Тобиас Фордж, лидер группы Ghost. Он избегает шума соцсетей и фокусов на обратной связи. "Я действительно избегал непосредственного общения со СМИ, чтобы сосредоточиться на том, какова моя роль как человека и какова моя работа".
Относительно социальных сетей он заявил прямо:
"Социальные сети заставили многих людей поверить, что они могут магическим образом изменить мир... Они также дали многим людям ложную надежду, что их голос действительно имеет значение, несмотря ни на что".