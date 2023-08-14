Новые соседи едва успели переехать в дом рядом, как женщина начала беситься из-за их выходок.

Ссоры между соседями - не редкость. Особенно, если вы живете рядом с кем-то, кто не совсем уважает частную собственность и не понимает, что такое личное пространство другого человека.

Жительница Великобритании была несколько удивлена после того, как ее новые соседи начали развешивать свое выстиранное белье прямо на общем заборе, разделяющем два отдельных поместья.

"Новички-соседи, с которыми я никогда не общалась, кроме быстрого приветствия, начали развешивать белье над нашим общим забором. Это меня беспокоит. Моя обычная мелочность говорит мне перебросить все на их сторону, хотя я понимаю, что это было бы жестоко", – пожаловалась женщина на популярном британском форуме Mumsnet.

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В следующих комментариях женщина рассказала, что все-таки сходила к соседям и попросила их снять одежду. И хотя они "кивнули и улыбнулись" в ответ на просьбу, в конце концов ничего так и не изменилось – одежда осталась там, где и была.

Кое-кто из участников форума поддержал идею перебросить белье через забор обратно во двор соседей, если они не опомнятся. И делать так каждый раз, пока соседи все не поймут.

"Просто случайно намочите белье при поливе растений из шланга. Они скоро поймут подсказку. Вы можете попытаться попросить их прекратить, но люди, которые считают приемлемым такое соседское поведение, могут плохо отреагировать на ваш разговор с ними об этом. Смачивание белья "случайно" может быть неконфронтационным пассивно-агрессивным способом остановить это без последствий", – советуют менее радикально настроенные пользователи.

Проблемные соседи

Ранее УНИАН писал, как турист испортил себе отдых, когда рассеянно выбирал хостел для проживания. У соседей была одна привычка, которая делала невозможным нормальное пребывание с ними в помещении. Но проблемы не было бы, если бы турист внимательно прочитал правила хостела.

Кстати, недавно мы рассказывали, как вести себя, если вашей нормальной жизни мешают шумные соседи. Если просто договориться по-хорошему не удалось, есть несколько сугубо юридических методов.

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