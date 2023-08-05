Рассказываем, можно ли вызвать полицию, если соседи шумят ночью и как законно отвоевать себе тишину.

С каждым жителем многоквартирного дома случалась ситуация, когда соседи за стенкой мешали спать и вели себя слишком шумно. В таком случае есть несколько вариантов решения проблемы, и УНИАН выяснил, как по закону наказать шумных соседей.

Можно ли звонить в полицию из-за шумных соседей - ответ юриста

Согласно статье 24 закона "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения" абсолютно все предприятия, учреждения и физические лица должны придерживаться норм и правил по уровню шума, установленных санитарными нормами.

Соответственно, если кто-либо нарушает эти правила, он может быть привлечен к ответственности. Юрист Владимир Пищида говорит:

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Самый правильный вариант - это банальный вызов на 102, так как шумное поведение - это нарушение правил общественного порядка.

При этом, важно понимать, что подобная ситуация для соседей - это мелкое хулиганство, наказание за которое может быть только финансовым. Если вы нашли, куда жаловаться, если соседи постоянно шумят, то позвоните в полицию - приедут стражи порядка и заставят нарушителей заплатить 51 гривну штрафа.

Что делать, если соседи сверху топают ночью - методы борьбы

Существуют два способа, как зафиксировать шум от соседей в поздние часы:

уровень шума зафиксирует полиция в протоколе, если успеет доехать, пока "вечеринка" не закончилась;

слишком громкую музыку вполне можно запечатлеть на диктофон телефона или его камеру.

Что касается периода военного положения, то закон о тишине в военное время Украина не регулирует никак, ведь даже ссылаться на комендантский час бессмысленно.

Это не вопрос комендантского часа. Этот вопрос урегулирован другими нормами. Комендантского часа это не касается. Комендантский час предусматривает запрет находиться не в пределах жилья - находиться на улице.

- заметил эксперт.

То есть, вопрос о том, можно ли громко слушать музыку в военное время находит ответ только в рамках законодательных норм уровня шума в жилых домах. Днем (08:00 - 22:00) он составляет 40 дБА, а ночью (22:00 - 08:00) - 30 дБА. Соответственно, споры, является ли топот ребенка нарушением тишины, Украина и юристы, ведущие практику на территории нашей страны, разрешают просто - да, является, если он слышен в неположенное время.

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