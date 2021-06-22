Семья обнаружила в доме слона.

Тайская семья среди ночи обнаружила на кухне собственного дома дикого слона. Животное проломило стену, чтобы отыскать на полках еду.

Он даже сжевал пластиковый пакет с остатками продуктов, говорится в сюжете ТСН.

Оказалось, что 40-летнего великана хорошо знают местные жители, потому что время от времени он приходит в дома людей в поисках вкусненького.

Читайте такжеОбрадовались снегу: в России из цирка сбежали две слонихи (видео)Именно соленой пищи, говорят тайские чиновники, не хватает летом в дикой природе. Поэтому для слона в лесу построили кормушку с солью, а семье, дом которой пострадал от его визита, помогут с ремонтом.

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Автор: Ирина Погорелая