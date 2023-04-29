Директор художественной школы приветствует "дань уважения подавляющему большинству фигуристых женщин" на фоне возмущения в социальных сетях.

Сладострастная статуя русалки, установленная на площади в рыбацкой деревушке в Апулии, на юге Италии, вызвала ажиотаж из-за того, что она "слишком провокационная".

Статуя была создана студентами художественной школы Луиджи Россо в Монополи, а затем установлена на площади имени ученого Риты Леви-Монтальчини, пишет The Guardian.

Произведение искусства, которое еще не было официально открыто, стало объектом насмешек после того, как фотографии, сделанные во время его установки, были опубликованы в социальных сетях.

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Актриса из Бари Тициана Скьяварелли написала, что ее друг в Монополи "справедливо выразил некоторое недоумение по поводу этого памятника".

"Похоже на русалку с двумя силиконовыми грудями и, прежде всего, огромной задницей, никогда не виданной у русалки", - отмечается в сообщении.

Скьяварелли подчеркнула, что у нее нет проблем ни со студентами-искусствоведами, ни с местным советом, заказавшим эту работу. "Но меня очень забавляет эта штука… кто знает, станет ли она еще одной достопримечательностью для туристов", - добавила она.

Адольфо Марчиано, директор художественной школы Луиджи Россо, защищал статую, говоря, что это "дань уважения подавляющему большинству женщин с пышными формами". Он объяснил, что мэр Монополи поручил студентам создать несколько статуй для города, в том числе одну на тему моря.

"Студенты собрались вместе и придумали идею русалки. Совету показали масштабную модель, и он сказал, что она хороша, а затем решил, что законченная скульптура будет размещена на площади", - сказал Марчиано.

Марчиано сказал, что не хотел судить о вдохновении студентов, но рассматривал работу "как представление реальности, в данном случае женского тела".

Он добавил: "Вы видите рекламу по телевидению с очень худыми моделями, но русалка - это дань подавляющему большинству женщин с пышными формами, особенно в нашей стране. Было бы очень плохо, если бы мы представляли очень худую женщину".

Беппе, живущий в Монополи, сказал, что скульптура, которая оставалась закрытой до ее открытия, в последние дни вызвала много дискуссий, а некоторые люди критикуют ее как "слишком провокационную".

"Это позор, потому что студенты-художники заслуживают похвалы, а не критики", - сказал он.

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