Замена обычных закусок на пекан связана с более низким уровнем холестерина ЛПНП и триглицеридов.

Орехи содержат массу питательных веществ, включая полезные для сердца и мозга жиры, растительный белок, углеводы, клетчатку и антиоксиданты. Хотя грецкие орехи, вероятно, являются наиболее изученными, но орехи пекан поднимаются в рейтинге по мере проведения новых исследований.

Издание Eating well пишет, что исследователям из Университета штата Пенсильвания было интересно узнать больше о пеканах, и в 2025 году они опубликовали свои выводы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Как проводилось исследование

В частности, исследователи хотели узнать, как замена перекусов 57 граммами орехов пекан в день влияет на некоторые маркеры кардиометаболических заболеваний у людей, подверженных риску их возникновения. К кардиометаболическим заболеваниям относятся болезни сердца, инсульт, диабет 2-го типа и неалкогольная жировая болезнь печени.

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Для исследования отобрали 138 человек; около 60 % из них были женщинами, а средний возраст составлял 46 лет. Все участники не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2 типа, но имели хотя бы один фактор риска метаболического синдрома:

высокий уровень сахара в крови;

низкий уровень HDL ("хорошего") холестерина;

высокий уровень триглицеридов;

высокое кровяное давление;

большая окружность талии.

Участники были разделены на две группы: группа вмешательства, которая заменила орехами пекан закуски, которые они обычно ели, и контрольная группа, которая придерживалась своего питания, избегая орехов и ореховых масел. Участники проходили тестирование на начальном этапе и после 12-недельного периода исследования.

Что показало исследование

В группе, потреблявшей орехи пекан, наблюдалось снижение:

уровня общего холестерина более чем на 8 пунктов (мг/дл);

уровня холестерина ЛПНП более чем на 7 пунктов (мг/дл);

уровня всех виды ЛПНП холестерина плюс триглицериды на 9,5 пунктов (мг/дл);

триглицериды более чем на 16 пунктов (мг/дл).

Также в их рационе увеличилось количество полезных мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров и клетчатки по сравнению с контрольной группой. К концу исследования вес группы, употреблявшей орехи пекан, также увеличился примерно на 1,5 фунта.

Ранее УНИАН писал, что названы 9 чудесных преимуществ грецких орехов.

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