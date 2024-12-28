Странный дневник и почти роковая ошибка: самый длинный полет без посадки длился 64 дня

На борту был пилот и механик, которые совершали полет для рекламы американского казино.

В 1958-1959 годах пилоты Роберт Тимм и Джон Кук вошли в историю, установив рекорд самого длинного полета, который длился 64 дня, 22 часа и 19 минут. Их одномоторный самолет Cessna 172 преодолел 240 000 км без посадки. Они приземлились только 7 февраля 1959 года, пролетев над Лас-Вегасом и приблизившись к пределу человеческих возможностей, пишет IFLScience.

Этот эпический трюк был организован для рекламы отеля и казино Hacienda, открывшегося в Лас-Вегасе. Роберту Тимму, бывшему пилоту-бомбардировщику Второй мировой войны, поручили эту миссию. Он модернизировал Cessna 172, оборудовав ее дополнительным 360-литровым баком для топлива и создав метод дозаправки с грузовика, который двигался по дороге рядом с самолетом.

Первые три попытки были неудачными из-за механических неисправностей, в частности во время дозаправки. Однако в четвертой попытке, 4 декабря 1958 года, Тимм и механик Кук отправились в небо из аэропорта МакКарран в Лас-Вегасе.

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Их полет сопровождался рядом сложностей:

Дозаправка. Она происходила над пустынной дорогой на границе Калифорнии и Аризоны. Самолет летел низко, а грузовик передавал топливо через шланг. Операция требовала ювелирной точности, особенно ночью.

Бытовые условия. В самолете был складной туалет, а отходы сбрасывали в пустыню. Спали пилоты по очереди на матрасе в тесной кабине.

Недостаток сна. На 36-й день Тимм заснул за штурвалом, и самолет летел на автопилоте более часа на высоте 1200 метров. Это едва не стало фатальным.

В течение полета пилоты записывали дневник. По мере путешествия записи становились более странными из-за стресса, усталости и скуки. После 64 дней в воздухе пилоты решили завершить эксперимент, поскольку самолет нуждался в техническом обслуживании.

Тимм и Кук по сей день остаются рекордсменами, несмотря на попытку дрона Zephyr в 2022 году, который разбился после 64 дней полета, не достигнув рекорда. Их подвиг до сих пор считается одним из самых смелых в истории авиации.

"В следующий раз, когда я почувствую настроение полететь так долго, я запрусь в мусорном баке с включенным пылесосом и попрошу Боба (Тимма) подать мне стейки. До тех пор, пока мой психиатр не начнет работу утром", - сказал Кук после миссии.

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