Эта история произошла давно, но учительница до сих пор вспоминает ее с теплотой.

8-летний школьник не понимал, что делает что-то не так, когда подарил своей учительнице серьги с бриллиантами, которые он очень красиво упаковал для нее.

Учительница поделилась своим шоком, когда открыла завернутый подарок от ученика и обнаружила внутри бриллиантовые серьги, сообщает Mirror.

Она в одной из соцсетей рассказала, что ей подарили подарок много лет назад, но она до сих пор помнит его:

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"Однажды утром очень милый, чувственный мальчик с гордостью преподнес мне небольшую подарочную коробку, которую он, очевидно, очень тщательно упаковал и украсил".

По словам женщины, ученик настоял на том, чтобы она открыла немедленно эту коробку. И она была потрясена, когда обнаружила в ней пару очень больших бриллиантовых серег, которые, казалось, были оправлены в платину.

Не желая смущать юношу, который не был "ребенком, который злонамеренно ворует у своей матери", она приняла подарок. Но как только подошло время обеда, она позвонила родителям мальчика, чтобы вернуть серьги.

Но на этом история не закончилась. Мать ученика помогла сыну выбрать новый подарок для его учительницы - фигурку ангела, чтобы защитить ее от плохих детей.

Учительница добавила: "Эта история произошла еще в начале 90-х! Этот "маленький мальчик" теперь взрослый, у него двое собственных сыновей! На самом деле я столкнулась с ним несколько лет назад в ресторане в городе, где раньше преподавала. Он все еще милый и застенчивый".

Пост женщины о таком подарке набрал более 7 миллионов просмотров и сотни репостов от восторженных подписчиков. Один человек написал: "Отлично разрешили ситуацию и вы, и мама!". "Аплодисменты вам, мальчику и его маме", — согласился второй. Кто-то добавил: "Учителя самые лучшие, и они оставили такой незабываемый след в жизни многих из нас!".

Женщина получила скромный подарок и сказочно разбогатела

Ранее американка выиграла лотерейный приз в размере полмиллиона долларов по лотерейному билету, который она получила в подарок на день рождения от своего мужа. По ее словам, это был лучший подарок в ее жизни.

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