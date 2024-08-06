Такие собаки часто служат в армии и полиции.

Собаки приносят в нашу жизнь много радости, однако они способны на большее, чем просто бегать, играть и собирать палки. Так, собаки могут помогать людям с ограниченными возможностями, находить пропавших людей, вынюхивать наркотики и взрывчатку.

И, как пишет Paradepets, есть породы, которые любят работать чуть больше, чем другие.

1. Лабрадоры известны как умные и дружелюбные собаки. Они сопровождают слабовидящих людей, помогают тем, у кого проблемы с передвижением, а некоторые из них могут обнаружить низкий уровень сахара в крови благодаря своему отличному нюху.

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Если ваш лабрадор не является служебным животным, вы можете попробовать тренировки на ловкость (например, бег или прыжки), а также продвинутые дрессировки.

2. Немецкие овчарки - одна из самых разносторонних и талантливых пород. Они несут службу в полиции, армии и других силовых структурах по всему миру. Эти собаки чрезвычайно выносливы и очень преданны. Некоторые немецкие овчарки обучены поисково-спасательным операциям, обнаружению наркотиков, а также могут служить в качестве терапевтических собак. Это умная, быстро обучаемая порода, которая любит работать и заниматься делами, в которых есть определенная логика. Структурированная среда, где у них есть полноценная работа, сделает этих собак счастливыми.

3. Бордер-колли считаются Эйнштейнами собачьего мира. Они постоянно находятся в движении, готовы и хотят учиться. Однако из-за этого им нужна постоянная стимуляция. Рассмотрите такие виды деятельности, как испытания по пастьбе овец или комплексные тренировки.

4. Золотистые ретриверы - лучшая порода, когда речь заходит об универсальности и дружелюбии. Они идеально подходят для роли собак-поводырей, собак-терапевтов и даже поисково-спасательных служб. Они хорошо поддаются дрессировке и с удовольствием участвуют в различных мероприятиях. Чтобы оставаться счастливыми, они нуждаются в хорошей комбинации умственной и физической стимуляции, поэтому они любят работать, чтобы помочь своим людям!

Привлечение их к таким занятиям, как дрессировка на послушание или поисково-спасательные работы, может стать отличным способом развлечь их и самим оставаться активными.

5. Бельгийский малинуа - это "морские пехотинцы" в собачьем мире. Они даже чаще служат патрульными собаками или ищейками наркотиков и бомб, чем компаньонами человека. Они гораздо более сосредоточены, чем лабрадоры, и без дела могут стать очень нервными.

Их хозяева должны обеспечить им очень мощные занятия, будь то комплексные тренировки на выносливость или продвинутые тренировки по послушанию. Окружающая среда для этих собак должна быть очень структурированной и четкой.

6. Австралийские овчарки - невероятно универсальны и могут выполнять самые разные функции. Они любят работать на фермах, участвовать в соревнованиях и служить в качестве собак-терапевтов. В целом собаки этой породы очень умны и нуждаются в постоянной умственной и физической стимуляции. Без работы им может стать скучно, и у них могут возникнуть проблемы с поведением.

Ранее УНИАН рассказывал о породах собак, которые настолько не любят одиночество, что впадут в депрессию даже за несколько часов без хозяина.

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