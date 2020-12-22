Пара познакомилась в 2017 году в Рождество на вечеринке общих друзей.

23-летняя девушка из английского города Прествич занималась со своим возлюбленным сексом только раз в год в качестве подарка на Рождество и забеременела.

Об этом сообщает The Sun.

Читайте такжеВ пабе Британии пара занималась сексом на глазах у прохожих23-летняя невеста Джен Стивенс утверждает, что вступает в интимную связь со своим 24-летним женихом Робом Уокером только 25 декабря в католическое Рождество. Пара познакомилась в 2017 году в Рождество на вечеринке общих друзей.

"25 декабря имеет особое значение для нас, поэтому мы решили сделать его еще более уникальным. Я не жду понимания. Мы поступаем так, как нам нравится, и не заботимся о мнении окружающих. Наши отношения стали крепче благодаря договоренности про секс, и мы не хотим ничего менять", - отметила Джен Стивенс.

Стивенс рассказала, что в январе 2018 года Уокер уехал по программе студенческого обмена в Лос-Анджелес. В течение года пара поддерживала романтические отношения на расстоянии. «Мы часами болтали по телефону и созванивались по видеосвязи. Секс никогда не был для нас в приоритете», — подчеркивает она. Уокер вернулся в Англию на Рождество, и влюбленные впервые занялись сексом.

Паре понравилось, как они провели праздничный день после длительной разлуки, и решили забыть о сексе еще на год. В ночь на 2019 Новый год Уокер предложил Стивенс стать его женой. Однако свадьбу пришлось отложить, поскольку он начал работать на компанию в сфере информационных технологий, проводя много времени в командировках, а Стивенс оставалась в Манчестере.

«В прошлое Рождество мы занимались сексом пять раз, и это было волшебно. Через три недели мы узнали, что я забеременела, мы были на седьмом небе от счастья. Именно тогда мы поняли, что запрет на секс до Рождества был лучшим нашим решением», — подчеркивает Стивенс.

2 октября 2020 года у пары родилась дочь Арабелла. Влюбленные планируют пожениться в следующем году в Рождество и надеются к тому моменту завести второго ребенка.

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Автор: УНИАН