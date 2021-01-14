Это не первый похожий курьез у Samsung.

Компания Samsung анонсировала презентацию своих флагманов Galaxy S21 в Twitter, но что-то пошло не так.

Внимательные пользователи соцсети заметили примечание "iPhone" под сообщением компании. Это означает, что автор набирал и отправлял текст на iPhone, являющийся конкурентом Samsung.

Твит уже недоступен.

Как отмечает IGuides, это не первый подобный случай. В такие же курьезы ранее попадали знаменитости и амбассадоры бренда. Так, в 2013-м теннисист Дэвид Феррер нахваливал свой Galaxy S4 с iPhone.

Тогда же похожую ошибку сделал и гендиректор T-Mobile Джон Легер с положительным отзывом на пользование Galaxy Note 3.

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Автор: УНИАН