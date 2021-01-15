Внутри контейнера были стабильные +18.

Почти три недели в морском контейнере провела кошка, которую случайно с грузом закрыли еще в России. Оттуда рефрижератор привезли в Одессу, где его погрузили на судно.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Когда судно прибыло в Израиль, там изрядно удивились кошке в контейнере. Впоследствии выяснилось, что в поисках пищи животное прогрызло несколько ящиков, полакомилось конфетами.

Внутри контейнера были стабильные +18. Благодаря этому животное смогло выжить, а вот поврежденный груз – дорогие конфеты ручной работы – придется уничтожить, поскольку кошка нарушила все санитарные нормы.

"С кошкой сейчас все хорошо, она на карантине. Мы ждем пока информации от наших партнеров в Израиле о ее дальнейшей судьбе. Я думаю, что она примет гражданство Израиля, очень рад, что кошка просто остались жива", – поделился директор компании-перевозчика Александр Винник.

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Автор: УНИАН