С моральной точки зрения подслушивание - это не так далеко от прослушивания комнаты записывающим устройством.

В общественных местах многие из нас чувствуют свободу. Несмотря на то, что вокруг вас могут быть люди, вы в основном можете оставаться настолько анонимными, насколько хотите, пишет Parade.

С этой анонимностью появляется возможность, так сказать, слиться с фоном и наблюдать за тем, что происходит вокруг вас. Однако это может привести к определенной привычке, от которой эксперт по этикету Джо Хейз советует отказаться.

По ее словам, подслушивание, такая же древняя практика, как и само человеческое общение и та, которой вы, возможно, научились подрастая, когда сидели на лестнице, чтобы слушать разговоры своих родителей, приобрело новые измерения в нашем современном мире.

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"Устные разговоры - это частные коммуникации между заинтересованными людьми. Хотя люди обычно не говорят на конфиденциальные темы в общественных местах, разговоры, которые ведутся в частной обстановке, ведутся с надеждой на конфиденциальность и безопасность", - объясняет Хейс.

Она делает это еще более ясным с помощью резкого сравнения.

"С моральной точки зрения подслушивание - это не так далеко от прослушивания комнаты записывающим устройством. Это трезвый взгляд на многих из нас, кто считает подслушивание не таким уж и серьезным преступлением - мы должны дважды подумать, прежде чем прослушивать что-то, что не является нашим делом", - говорит эксперт.

Она подчеркивает, что подслушивание - это не просто нарушение этикета: это может иметь реальные психологические последствия. Хейз отмечает чувство вины, связанное с актом подслушивания, когда вы знаете, что не должны этого делать.

"Это чувство вины может быть серьезным бременем для вашего психического и эмоционального благополучия. Даже хуже: если разговор касается вас, это может иметь серьезные последствия для вашего психического здоровья, особенно если информация негативная. Мораль истории? Просто не надо", - резюмирует эксперт.

Она также посоветовала: если вы нечаянно подслушали частный разговор, сообщите о своём присутствии - например, прокашляйтесь.

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Также эксперт советует не идти выяснять отношения с тем третьим человеком, потому что измена в паре - это дело двух людей.

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