С изменой со стороны мужа сталкиваются многие женщины.

Каждой женщине хочется, чтобы ее семейная жизнь была долгой и счастливой, но иногда случается так, что в отношениях появляется третий. И для мужа он оказывается не лишним, а преданная жена не знает, как жить, зная, что у мужа любовница.

Если поняли, что у мужа любовница - что делать

Психолог Юлия Латуненко дала несколько советов, как вести себя, если у мужа появилась любовница. Во-первых, она советует не молчать, идти к мужу разговаривать, требовать объяснений, что это такое. Требовать разговора о том, как это будет влиять на их отношения и ставить вопрос в принципе о разрыве. Но многие женщины не готовы ставить так вопрос, потому что у них есть, во-первых, финансовая зависимость, эмоциональная. Они чувствуют себя как пятилетнее дитя растерянное, которое мать бросила в незнакомом месте. Это особенно, если есть элементы финансовой зависимости есть. И они не готовы разговаривать именно так. Но хотя бы пойти и спросить у мужа: "Объясни мне, что это такое".

Что делать, если любовница не отстает от мужа, точно не надо - так это идти выяснять отношения с тем третьим человеком, потому что измена в паре - это дело двух людей. Потому что это гнойник вскрывается, который годами отекал, было воспаление, но пара не обращала внимание и под коврик складывала свои проблемы, не проговаривая. И измена - это симптом заболевания парных отношений. Видео дня

Относительно того, как отвадить мужа от любовницы - советы психолога не очень утешительны для женщин, которые хотели бы повлиять на решение других людей:

Никак не отвадить любовницу. У нас люди свободны делать свой выбор и иметь за это последствия. Когда женщина говорит: "Как отвадить любовницу", то проблема в самой женщине, она думает, что она имеет настолько мощные силы, чтобы повлиять на другого человека. Это тоже свидетельствует об определенном магическом мышлении у человека, и человек не дает выбора своему мужу, например, иметь ту жизнь, которую он выбрал. Он относится к мужчине, как к чемодану с ручкой, а не как к личности.

У такой женщины жизнь закручена вокруг мужчины, а не вокруг нее самой, что этот человек не является самодостаточным, что этот человек боится одиночества, и что он вцепился в своего мужа, как ребенок в отцовский или материнский объект. Латуненко советует в таком случае выбивать ответственность от мужа. Но ведь это надо иметь силы и смелость сказать: "Стоп, я прекращаю эти отношения, потому что они мне не подходят".

Стоит понимать, что нет никакого волшебного рецепта, как прекратить общение мужа с любовницей. Так или иначе, но и ваш муж, и вы, и его любовница - взрослые люди, по крайней мере по паспорту, поэтому каждый из вас сам делает выбор и сам получает его последствия. Невозможно заставить человека делать то, чего он сам не хочет - к сожалению, если ваш муж даже после разговора с вами не меняет своей позиции, у вас нет возможности изменить ее вместо него и заставить не изменять вам.

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