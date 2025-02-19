Изобретатель был уверен, что он был первым, кто услышал приветствие с другой планеты.

Известный изобретатель, инженер-механик и физик Никола Тесла думал, что в 1899 году уловил странные радиосигналы на своем оборудовании и подумал, что их отправили "разумные инопланетяне", пишет iflscience.com.

"Даже сейчас, иногда, я могу живо вспомнить этот инцидент и увидеть свой аппарат, как будто он действительно передо мной. Мои первые наблюдения определенно ужаснули меня, так как в них присутствовало что-то таинственное, если не сказать сверхъестественное, и я был один в своей лаборатории ночью", - писал Тесла об инциденте.

Отмечается, что Тесла слышал звуки "бип. бип-бип. бип-бип-бип".

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"Некоторое время спустя у меня в голове мелькнула мысль, что сигналы, которые я наблюдал, могут быть вызваны разумным контролем. Хотя я не мог расшифровать их значение, для меня было невозможно думать, что они были полностью случайными. Во мне постоянно растет чувство, что я был первым, кто услышал приветствие одной планеты другой", - добавил он.

Спустя столетие после того, как Тесла получил эти сигналы, команда ученых воссоздала его устройство пришла к выводу, что источник мог иметь планетарное происхождение.

"Мы считаем, что вполне разумно идентифицировать сигналы Теслы как обнаружение интенсивных километровых излучений, исходящих от Юпитера", - отметили ученые в 2003 году.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ученые предсказали гибель большей части жизни на Земле.

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