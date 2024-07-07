Мы часто ведем внутренние диалоги, полные самокритики, сомнений и осуждения, не осознавая, какой вред эти мысли могут нанести.

Негативное самовнушение – то, с чем борются многие люди. Это может иметь глубокое влияние на психическое здоровье и общее самочувствие.

Мы часто ведем внутренние диалоги, полные самокритики, сомнений и осуждения, не осознавая, какой вред эти мысли могут нанести. Ресурс New Trader U назвал семь признаков того, что ваши мысли о себе могут быть ложными, и предоставил советы по развитию более сбалансированного и позитивного самовосприятия.

1. Вы мыслите по принципу "все или ничего"

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Мышление "все или ничего", также известное как черно-белое мышление, является когнитивным искажением, которое не оставляет места для чего-то посередине. Вы можете мыслить крайностями, например, "я полный неудачник" или "я совершенен". Такое мышление может исказить ваше восприятие реальности и привести к нереалистичным ожиданиям.

Важно признать, что жизнь редко бывает черно-белой и что между успехом и неудачей существует широкий спектр возможностей.

2. Вы постоянно сравниваете себя с другими

В эпоху социальных сетей легче, чем когда-либо, попасть в ловушку сравнения себя с другими. Вы прокручиваете свои ленты, видя тщательно подобранные яркие моменты из жизни других людей, и вам может показаться, что вы не дотягиваете по сравнению с ними.

Однако важно помнить, что социальные сети никогда не отражают полной картины чьей-то жизни. У каждого есть трудности и вызовы, и сравнение себя с другими может привести к ощущению несоответствия и заниженной самооценке. Вместо этого сосредоточьтесь на своем пути и празднуйте свой уникальный прогресс и достижения.

3. Вы отвергаете свои достижения и положительные качества

Вам трудно признать свои успехи и положительные черты? Многие люди с негативной самооценкой склонны преуменьшать или игнорировать свои достижения, приписывая их везению или внешним факторам, а не собственным навыкам и усилиям. Эта привычка может усилить негативное самовосприятие и затруднить формирование здорового чувства собственного достоинства.

Найдите время, чтобы признать и отпраздновать свои достижения, какими бы незначительными они ни казались. Признайте свои сильные стороны и качества, которые делают вас уникальными и ценными.

4. Вы верите, что ваши мысли определяют вас

Распространенным заблуждением является мнение, что ваши мысли точно отражают то, кем вы являетесь как личность. Мысли – это лишь ментальные события, которые приходят и уходят, и не обязательно определяют ваш характер или ценность.

То, что вы думаете о себе негативно, не означает, что вы неудачник. Наблюдение за своими мыслями, без привязки к ним, может стать мощным инструментом в освобождении от негативного самовнушения. Практикуйте ставить под сомнение и переосмысливать свои мысли, а также напоминайте себе, что они не всегда являются надежными индикаторами реальности.

5. Вам трудно принимать комплименты и положительные отзывы

Когда кто-то делает вам комплимент или предлагает положительный отзыв, вы отвергаете его или чувствуете дискомфорт? Многие люди с негативной самооценкой тяжело воспринимают похвалу, часто преуменьшая свои достижения или приписывая их внешним факторам.

Научиться принимать комплименты с благодарностью может быть важным для построения более позитивного образа себя. Когда кто-то признает ваши сильные стороны или достижения, найдите минутку, чтобы по-настоящему впитать и оценить их слова, даже если поначалу вам будет неудобно.

6. Вы склонны к чрезмерному самообвинению и критике

Берете ли вы на себя чрезмерную ответственность за неблагоприятные события или результаты, даже если они не зависят от вас? Чрезмерное самообвинение и жесткая самокритика могут подорвать вашу самооценку и привести к чувству вины и неадекватности.

Важно практиковать сострадание и понимание себя, а также признавать, что каждый совершает ошибки и сталкивается с трудностями. Вместо того, чтобы критиковать себя за мнимые неудачи, относитесь к себе с добротой и эмпатией, как к хорошему другу.

7. У вас постоянный страх неудачи и отказа

Страх неудачи и отказа может существенно повлиять на ваше самовосприятие и принятие решений. Когда вы постоянно беспокоитесь о том, что не будете соответствовать требованиям или будете отвергнуты другими, вы можете сдерживать себя от достижения своих целей и принятия рискованных решений.

Этот страх может быть следствием негативного самовнушения и веры в то, что вы не способны или не достойны успеха. Развитие жизнестойкости и принятие уязвимости может помочь вам преодолеть эти страхи и развить более позитивное и смелое мышление.

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