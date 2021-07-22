В сети предполагают, что участник странного инцидента проспорил или проиграл в карты.

В Черкассах неизвестного мужчину катали по городу на крыше автомобиля в полуобнаженном виде. Инцидент попал на видео.

Ролик с полуголым мужчиной, который ездил на крыше машины, опубликовали в сообществе "За рулем. Черкассы" на Facebook.

Автор видео предположил, что неизвестный устроил странный перформанс из-за проигрыша в карты. В комментариях появились и другие версии неоднозначного поступка. Пользователи считают, что мужчина мог проиграть спор или же был в нетрезвом состоянии.

На видео можно увидеть, что мужчина сидит на крыше и держит руки между ног. Неизвестный ездил с опущенной вниз головой, он не держался за авто и мог упасть в любой момент. Ситуация могла обернуться серьезным происшествием, если бы человек упал во время движения машины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве два часа искали "утопленницу". Затем она "ожила" и рассмешила спасателей.

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Автор: Полина Кузенко