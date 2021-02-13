Собака Лулу получила в наследство пять миллионов долларов / фото WTVF
В США бизнесмен из Нэшвилла Билл Доррис оставил в наследство своей восьмилетней собаке Лулу пять миллионов долларов.
Об этом сообщает телеканал WTVF.
Доррис часто был в разъездах и оставлял собаку породы бордер-колли своей соседке Марте Бертон. Когда 84-летний мужчина умер, он завещал деньги собаке, а распоряжаться суммой разрешил 88-летней Марте.
"Эта сумма должна обеспечить все нужды Лулу", - сказано в его завещании.
Таким образом Бертон не сможет использовать эти деньги как ей заблагорассудится. Что будет с деньгами, когда Лулу умрет, тоже неизветно.
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