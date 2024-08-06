Красные флажки: эти 20 неожиданных фраз сделают вас 'мгновенно неприятными' людьми

Психологи предупреждают, что иногда неосторожные фразы могут разрушить крепкие семейные или деловые отношения.

Всем важно оставить хорошее впечатление о себе среди родных, друзей, коллег или просто рядовых людей. Впрочем, иногда лишь одна неосторожная фраза может разрушить ваш имидж и сделать вас мгновенно неприятной в глазах собеседника.

Как пишет Parade, психологи выделяют всего 20 фраз, которые могут полностью разрушить хорошее впечатление о вас.

1. "Ты в здравом уме?"

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Психологи говорят, что эта фраза может быть оскорбительной, ведь вы намекаете на то, что другому человеку не хватает знаний или способностей. Замените ее на "Давай обсудим это вместе" или "Могу ли я тебе что-то объяснить?".

2. "Успокойся"

Эта фраза может иметь противоположный эффект, усиливая эмоции и напряжение. Вместо этого попробуйте сказать: "Я понимаю, что это расстраивает. Давайте выясним, как с этим справиться".

3. "Расслабьтесь. Это не большая проблема"

Это еще один вариант "успокоиться". Это может унизить чувства другого человека. Используйте: "Я вижу, что тебя это беспокоит. Хочешь поговорить об этом?"

4. "Я просто честный".

Ладно, но не слишком ли ты жесток ради честности? Честность важна, но эта фраза часто оправдывает резкую или ненужную критику. Есть более тактичные фразы включают: "Я хочу поделиться своими мыслями конструктивно" или "Вот моя точка зрения".

5. "Я говорю, как есть"

Это позиционирует вас как главного и окончательного авторитета в теме, когда это может быть не так. Используйте такие фразы, как "Я не могу говорить за всех, но..." или "Это только мое мнение".

6. "Я тебе сказал"

Эта фраза может заставить других чувствовать себя униженными. Вместо этого попробуйте сказать: "Я рад, что мы вместе нашли решение".

7. "Почему ты не можешь просто...?"

Намерение может заключаться в том, чтобы дать обоснованный, откровенный совет, но часто это не удается. Эта фраза может выглядеть как критическая и намекать на то, что другой человек ведет себя неблагоразумно. Альтернатива: "Почему это сложно для тебя?" и "Как мы можем упростить это?"

8. "Без обид, но..."

Часто это предшествует чему-то, по сути, оскорбительному. Лучше не использовать эту фразу вовсе.

9. "Ты бы не понял".

Это предположение, которое намекает, что другому человеку не хватает способностей или ума, что может быть оскорбительным. Лучше скажите: "Позволь мне объяснить, почему это важно и как это работает".

10. "Это какая-то ерунда".

Эту фразу признавали "самой раздражающей" в ежегодном национальном опросе Marist в течение более десяти лет. Это может выглядеть как пренебрежительное отношение, сигнализируя о незаинтересованности и отсутствии уважения к мнению или чувствам другого человека.

11. "Ах, благослови твое сердце..."

Эта фраза тонко намекает, что собеседнику лучше бы было молчать, чем вообще открывать рот.

12. "Безумие заключается в том, чтобы делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата"

Эта фраза говорит о самодовольстве. Психиатры говорят, что существует много форм безумия, и это одна из наименее опасных форм.

13 "Ты такой ОКР (психическое расстройство - УНИАН)"

Психологи призывают не использовать клинических терминов для описания поведения, например, естественное желание иметь чистую кухню. Это может быть оскорбительным для людей,.

14. "Мы всегда так делали".

Эта фраза может подавить инновации и заставить других чувствовать, что их идеи не нужны. Используйте: "Давайте подумаем, есть ли лучший способ подойти к этому".

15 "Это не моя ответственность".

Эта фраза может показаться эгоистичной. Есть более тактичные способы обсудить запросы, которые не в зоне вашей ответственности, например: "Давайте выясним, кто может с этим помочь" или "Я не уверен, но я попробую это узнать".

16. "Без драмы"

Эта фраза говорит о том, что вы верите, что лучше управляете эмоциями.

17 "Мне не нужны токсичные люди в моей жизни"

Это выражение часто является вариацией "без драмы". Обычно это говорит самый драматичный или самый токсичный человек, которого мы знаем.

18. "Ты всегда такой драматичный..."

Это прямо обвиняет человека в драматичности, а не намекает на это, как это делает "без драмы". Навешивание на кого-то драматического ярлыка отвергает его эмоции и может заставить его чувствовать себя униженным.

Скажите: "Я могу сказать, что это действительно влияет на тебя. Давайте поговорим об этом".

19. "Я знаю, как ты себя чувствуешь".

Ответ на это, вероятно, нет. Эта фраза - код для "настоящего провала эмпатии".

20. "Ты выглядишь уставшим".

Часто это может принести больше вреда, чем пользы. Этот комментарий может заставить человека чувствовать себя подавленно или намекать, что он выглядит не лучшим образом, что может смутить.

Замените это более открытыми фразами, например "Как у вас дела сегодня?"

Напомним, ранее мы писали о том, что поможет сохранить вашу пару. Психологи назвали 5 простых способов улучшить отношения.

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