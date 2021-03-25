Столичный спасатель Артур Моркотенко спас от страшных морозов уличного кота по кличке Чивас. Спасенное животное живет в части ГСЧС, ему выдали форму и "присвоили" специальное звание майора.
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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, чрезвычайник прочитал в Facebook сообщение о котенке, которого подбросили к подъезду. Животное целую неделю замерзало и голодало, поэтому спасатель решил его спасти и 28 января унес домой.
«В одно мгновение пушистик получил любящую семью, уход, форменную одежду, имя и даже специальное звание майора. С того дня Чивас, а именно так зовут кота, живет в кабинете своего спасителя. В свободное от исполнения служебных обязанностей время котик спит в лотке для бумаг и гуляет по части», - говорится в сообщении.
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