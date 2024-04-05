Получение комплиментов может отвлекать и негативно влиять на когнитивные способности.

Как показывают исследования в области психологии, нежелание принимать комплименты не обязательно является недостатком. Это хорошая новость для многих людей, которые чувствуют себя косноязычными, получив комплимент, а затем корят себя за, казалось бы, неадекватный ответ.

Как пишет BBC, одна из причин, по которой не всегда необходимо учиться лучше принимать комплименты, заключается в том, что некоторые комплименты невольно оскорбляют, например, покровительственные комплименты, основанные на групповой идентичности ("Вы проявили хорошее лидерство, как для женщины"). Кроме того, неуместные комплименты могут укрепить стереотипы. Так, например, сексуальные домогательства могут быть замаскированы под лесть.

Психологические данные свидетельствуют о том, что женщины получают больше комплиментов, чем мужчины. Мужчинам делают комплименты в основном за их способности, тогда как комплименты, основанные на внешности, гораздо чаще встречаются у женщин. И эти комплименты имеют разные последствия, в том числе и негативные.

Видео дня

Так, комплименты по поводу внешности приводят к сосредоточению внимания на внешнем виде и наблюдению за телом и негативно влияют на когнитивные способности. Одним из возможных последствий является замедление мышления собеседника.

Так, одно из исследований показало, что и мужчины, и женщины, получившие комплименты по поводу внешнего вида, впоследствии показали гораздо худшие результаты на тестах по математике. Психологи предполагают, что комплименты могут вызвать отвлекающую застенчивость, которая подрывает когнитивные способности.

Другое психологическое исследование свидетельствует о том, что комплименты, основанные на внешности, могут быть особенно утомительными для женщин. В исследовании итальянских студентов, имитирующем собеседование, неуместные комплименты повышали уровень тревоги и депрессии у женщин, но не у мужчин.

Конечно, существуют и личностные факторы, влияющие на то, как человек реагирует на похвалу. Комплименты могут спровоцировать беспокойство у людей с низкой самооценкой, поскольку они бросают вызов их самооценке и заставляют их чувствовать себя непонятыми. Страх быть негативно оцененным также усиливается у людей с социальным тревожным расстройством.

Но неожиданный комплимент может дестабилизировать любого человека.

"По сути, похвала — это оценка. Даже если это позитивно, людям не всегда нравится, когда их оценивают… это отвлекает вас от происходящего. Это заставляет вас больше беспокоиться о том, что о вас думают другие люди", - говорят психологи.

Раньше УНИАН писал о 10 фразах, использование которых выдает низкую самооценку у человека.

Вас также могут заинтересовать новости: