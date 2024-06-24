Актер трагически погиб на Гавайях.

Известный серфер, звезда фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах" Тамайо Перри трагически погиб из-за нападения акулы. Тело актера нашли на берегу океана без руки и ноги.

Как пишет издание The Sun, звезда решил заняться серфингом вблизи Козьего острова на Гавайях, США. В воскресенье, 23 июня, на него в океане напала акула и нанесла ему травмы, несовместимые с жизнью. По данным издания, на острове Перри работал спасателем.

"Жертва была идентифицирована как профессиональный серфер и спасатель Гонолулу Ocean Safety Тамайо Перри, 49 лет, который был констатирован мертвым на месте происшествия и который получил травмы от нескольких укусов акулы. Он занимался серфингом во время перерыва в работе спасателя в водах возле Козьего острова. Спасатели доставили его на берег на водном мотоцикле", - говорится в заявлении.

Видео дня

Что известно о Тамайо Перри

Актер родился в 1975 году, и с самого детства занимался серфингом. Впервые он стал на серфборд в 12 лет. Он победил на турнире Pipeline Masters и считался одним из лучших серферов мира.

Его интересная внешность и харизма помогли ему получить роль в знаменитых сериалах "Затерянные" и "Полиция Гавайев". После этого знаменитость снялся в голливудских лентах "Голубая волна" и "Пираты Карибского моря".

Также он был звездой рекламных кампаний мировых брендов, в частности, Coca-Cola, Nissan и производителей снаряжения для серфинга.

Напомним, ранее умерла британская актриса, которая играла королеву Елизавету II в течение 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: