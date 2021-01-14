Птица каким-то образом добралась из США в Австралию, преодолев 13 тысяч километров.

Гоночный голубь преодолел 13000 километров через Тихий океан из США в Австралию. Теперь власти считают птицу опасной из-за коронавируса и планируют ее убить.

Об этом сообщает AP.

Читайте такжеВпервые за 155 лет: в зоопарке Вроцлава родился детеныш индийского носорога (видео)

По данным агентства, птица пропала во время гонки в американском штате Орегон 29 октября, а 26 декабря истощенную птицу обнаружил австралиец Кевин Челли-Берд.

Эксперты подозревают, что голубь прибыл в Австралию на грузовом судне.

Министерство сельского хозяйства, отвечающее за биобезопасность, заявило, что голубю "не разрешили оставаться в Австралии", потому что это "может поставить под угрозу продовольственную безопасность Австралии и популяции диких птиц".

Теперь птицу планируют усыпить.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Екатерина Лиманская