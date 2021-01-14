Гоночный голубь преодолел 13000 километров через Тихий океан из США в Австралию. Теперь власти считают птицу опасной из-за коронавируса и планируют ее убить.
Об этом сообщает AP.
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По данным агентства, птица пропала во время гонки в американском штате Орегон 29 октября, а 26 декабря истощенную птицу обнаружил австралиец Кевин Челли-Берд.
Эксперты подозревают, что голубь прибыл в Австралию на грузовом судне.
Министерство сельского хозяйства, отвечающее за биобезопасность, заявило, что голубю "не разрешили оставаться в Австралии", потому что это "может поставить под угрозу продовольственную безопасность Австралии и популяции диких птиц".
Теперь птицу планируют усыпить.
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