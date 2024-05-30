Они лучше всего подходят для маленькой жилплощади, поскольку им не нужно много места для игр.

Владельцы кошек в среднем не ограничиваются одним пушистым любимцем и имеют в доме как минимум две кошки, а то и больше. Но если вы постоянно заняты, и не можете уделить внимание вашей пушистой любимице, то вам стоит обратить внимание на не слишком активных и не нуждающихся в особой стимуляции кошек. Издание Scotsman назвало 10 кошачьих пород, которые лучше всего подходят для спокойного образа жизни.

1. Русская голубая - очень независима и прекрасно подойдет для небольших семей, так как ей не нужно много места для беготни, как другим породам.

2. Селкирк-рекс. Кошки этой породы не так требовательны к вниманию, как другие породы. Они любят немного поиграть, но вполне будут довольны спокойным времяпровождением.

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3. Американская короткошерстная - одна из самых популярных пород в мире, способна ужиться со всеми членами семьи. Их спокойное поведение может иногда приводить к набору веса, поэтому по возможности нужно давать им физические нагрузки.

4. Рэгдолл - очень спокойая порода, которая любит дремать, прижавшись к хозяину.

5. Британская короткошерстная любит внимание, хотя и не рассчитывает на него из-за своего независимого характера. Немного более игривая в детстве и юности, с возрастом эта порода становится более спокойной.

6. Мейн-кун. Эти большие и дружелюбные гигантские кошки невероятно спокойны и невозмутимы по своей природе. Они любят свернуться калачиком у вас на коленях и прижаться к вам.

7. Экзотическая короткошерстная – милая, ласковая и спокойная порода. Это хороший выбор для тех, у кого небольшая жилплощадь, поскольку эти кошки не требуют много места для бега и предпочитают теплые уютные объятия в доме со своим хозяином.

8. Скоттиш-фолд - это порода, которая требует лишь небольшого количества внимания и любит спать у хозяина на коленях.

9. Персидская. Если вам нужна спокойная кошечка, вы сделали правильный выбор, заведя перса. Они требуют определенного ухода, но при этом являются экспертами в области спокойствия и расслабления.

10. Бирманская порода кошек любит немного поиграть, но при этом остается одной из самых спокойных пород кошек. Тем не менее, убедитесь, что у них есть хотя бы немного времени для игр.

Раньше УНИАН рассказывал, какая порода кошек лучше всего подойдет каждому из знаков Зодиака. Так, Близнецам лучше всего подойдет сиамская кошка, Львам - абиссинская, а Водолеям - сфинкс.

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