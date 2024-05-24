Попробуйте догадаться, какие породы астрологи подобрали для Скорпионов и Дев.

Астрологи назвали породы кошек, которые лучше всего соответствуют характеру того или иного знака Зодиака, пишет yourtango.com.

Овен - бенгальская

Бенгальская порода кошек - отличная порода для Овнов, потому что она разделяет некоторые из их самых важных качеств. Эти кошки энергичны и предприимчивы, что соответствует образу жизни Овна. Кроме того, они так же смелы и уверены в себе.

Телец - гималайская

Гималайская кошка прекрасно подойдет Тельцу. Как и представители данного знака, они любят комфорт и роскошь, а также предпочитают оставаться дома. Они любят приятную, спокойную обстановку и красивы, что особенно важно для Тельцов, поскольку ими управляет планета Венера.

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Близнецы - сиамская

Близнецы любят общение, как и сиамские кошки. Они известны тем, что "озвучивают" своим владельцам то, что они хотят. Сиамские кошки любят людей и очень умны, что идеально подходит Близнецам.

Рак - нибелунг

Эти кошки известны своей преданностью и сопереживанием. Как и Раки, они процветают в стабильной и любящей среде. Иногда им может потребоваться время, чтобы привыкнуть к новым людям и выйти из своей скорлупы.

Лев - абиссинская

Абиссинская порода кошек хорошо подходит Льву, потому что она любит внимание и быть в центре событий. Абиссинцы спортивны и всегда готовы к играм и развлечениям. Это очень умная порода кошек, которая не терпит скуки.

Дева - британская

Британские кошки очень хорошо сочетаются с Девами. Эта порода дружелюбная, ласковая, отличный компаньон независимо от того, есть у вас дети или нет. Они уравновешены и чрезвычайно преданы.

Весы - рэгдолл

Рэгдолл - идеальная кошка для Весов. Как и Весы, они ласковые, дружелюбные, общительные, спокойные и игривые. В кошачьем мире они известны как нежные гиганты. Красивые с мягкой шубой и поразительными голубыми глазами. Весы это обязательно оценят.

Скорпион - бирманская

Как и Скорпион, бирманские кошки известны своей преданностью и тесно привязаны к своему человеку. Они могут с подозрением относиться к новым людям, которых встречают, но, как только они доверятся вам, станут теплее, что свойственно и Скорпионам. Если вы относитесь к ним хорошо, они никогда не покинут вас.

Стрелец - турецкий ван

Турецкий ван, также известный как "плавающий кот", — идеальная кошка для Стрельцов. Они любят природу, веселье, игры и приключения. Они очень активны, и уровень их энергии должен хорошо соответствовать интересу к жизни Стрельцов.

Козерог - русская голубая

Русские голубые должны хорошо подойти Козерогу, поскольку они известны своим умным, но сдержанным характером. Они непринужденные, царственные и, по сути, домоседы.

Водолей - сфинкс

Идеальной кошкой для Водолея может быть только Сфинкс. Они единственные в своем роде. Отсутствие волос выделяет их как нечто весьма необычное, и они известны своим типично экстравертным поведением. Это одни из самых похожих на собак кошек, которые часто встречают своего хозяина у двери, когда тот приходит домой.

Рыбы - мейн-кун

Мейн-кун дружелюбный, общительный и спокойный, что хорошо подходит Рыбам. Мэйн-куны известны своим сочувствием. Эти кошки часто сертифицированы как кошки-терапевты, посещающие тех, кто находится в больницах и домах престарелых.

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