Несмотря на популярность кофе, о нем ходит множество мифов, и бывает сложно понять, какие из них правда. Дипломированные диетологи Мэдди Паскуариелло и Роксана Эхсани выделили 3 мифа о кофе, с которыми они сталкиваются чаще всего, пишет CNBC Make It.
3 мифа о кофе, развенчанные диетологами
Миф №1: "Кофе вреден". Пока вы придерживаетесь диетических рекомендаций и потребляете не более 400 миллиграммов кофеина, или около четырех чашек кофе в день, "вам не о чем беспокоиться, и это, вероятно, приносит вам пользу", говорят диетологи. Указывается, что кофе богат полифенолами, антиоксидантами, которые, как было обнаружено, предотвращают развитие некоторых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания.
Миф №2: "Не стоит пить кофе с утра". Диетологи на самом деле рекомендуют своим клиентам употреблять кофе до полудня, потому что пиковый эффект кофеина может ощущаться до шести часов и потенциально влиять на сон человека. При этом специалисты советуют сначала выпить стакан воды.
Миф №3: "Более двух чашек кофе в день - это слишком много". По словам диетологов, выпить две-три чашки до полудня безопасно. Диетологи настаивают на важности не забывать кушать, так как кофеин подавляет аппетит.
Ранее исследование установило, что кофе препятствует восстановлению мозга после безсонницы.