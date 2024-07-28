По словам специалистов, выпивать по две-три чашки кофе до полудня безопасно.

Несмотря на популярность кофе, о нем ходит множество мифов, и бывает сложно понять, какие из них правда. Дипломированные диетологи Мэдди Паскуариелло и Роксана Эхсани выделили 3 мифа о кофе, с которыми они сталкиваются чаще всего, пишет CNBC Make It.

3 мифа о кофе, развенчанные диетологами

Миф №1: "Кофе вреден". Пока вы придерживаетесь диетических рекомендаций и потребляете не более 400 миллиграммов кофеина, или около четырех чашек кофе в день, "вам не о чем беспокоиться, и это, вероятно, приносит вам пользу", говорят диетологи. Указывается, что кофе богат полифенолами, антиоксидантами, которые, как было обнаружено, предотвращают развитие некоторых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания.

Миф №2: "Не стоит пить кофе с утра". Диетологи на самом деле рекомендуют своим клиентам употреблять кофе до полудня, потому что пиковый эффект кофеина может ощущаться до шести часов и потенциально влиять на сон человека. При этом специалисты советуют сначала выпить стакан воды.

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Миф №3: "Более двух чашек кофе в день - это слишком много". По словам диетологов, выпить две-три чашки до полудня безопасно. Диетологи настаивают на важности не забывать кушать, так как кофеин подавляет аппетит.

Ранее исследование установило, что кофе препятствует восстановлению мозга после безсонницы.

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