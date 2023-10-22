Чтобы справиться с жирным пятном, из нескольких простых составляющих нужно сделать пасту, поделилась эксперт.

Стилист по интерьеру и эксперт по организации Мила Шантель раскрыла, как удалить жирные пятна с одежды за копейки.

Специалист в TikTok поделилась методом, который позволит избавиться как от старых, так и свежих жирных пятен. "Масляные пятна исчезают, как по волшебству", - отметила она.

Для того, чтобы справиться даже с самыми стойкими пятнами, вам понадобятся тарелка, средство для мытья посуды, сода и пластиковая ложка.

Алгоритм очень простой:

подложите тарелку под пятно;

обильно полейте пятно средством для мытья посуды;

хорошенько присыпьте моющее средство содой;

смешайте химию с пищевой содой, чтобы получилась паста.

После этого ложкой сделайте из моющего средства пасту и распределите по пятну. После этого вещь нужно оставить в покое на 10 минут, а потом просто постирать.

Вот о каком интересном лайфхаке уже писали

Ранее УНИАН поделился, как отстирывается пятно от масла на одежде.

Сообщалось, что для выведения пятен с цветной одежды дома можно изготовить секретное средство. Для того, чтобы сделать домашний пятновыводитель понадобятся вода, аммиак, скипидар и хозяйственное мыло.

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