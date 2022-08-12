Вывести пятна жира можно с помощью недорогих средств, которые есть в каждом доме.

Вывести жирные пятна с одежды трудно, но возможно. Если заметили такое загрязнение на ткани, то лучше сразу заняться стиркой. Вывести старое пятно гораздо труднее. Такую вещь не стоит стирать в стиральной машинке без обработки, иначе вывести пятно будет ещё труднее.

УНИАН назвал 5 простых средств для удаления жира с одежды, которые легко найти дома. Ранее мы рассказывали, как отстирать пятна пота с футболки.

Жидкость для мытья посуды

Это один из самых эффективных средств против жирных пятен. Вотрите жидкость для мытья посуды в жирное пятно и оставьте на 15-20 минут. Затем постирайте вещь в машинке. Смывать средство с ткани перед стиркой не нужно.

Хозяйственное мыло

Замочите одежду с пятном в горячей воде и тщательно натрите хозяйственным мылом. Оставьте вещь минимум на 2 часа, затем постирайте обычным способом. Способ особенно эффективен против свежих пятен.

Пищевая сода

Пищевую соду можно применять на натуральных и деликатных тканях, а также на брюках. Соду смешайте с водой в соотношении 1:1. Нанесите на загрязненное место и оставьте на 30 минут. Затем протрите пятно ненужной зубной щеткой. Смойте остатки соды теплой водой и постирайте вещь в машинке.

Крахмал с молоком

В 50 мл молока разведите 4 столовые ложки картофельного крахмала. Вотрите смесь в жирное пятно и оставьте на ночь. За ночь крахмал должен подсохнуть. Утром промойте пятно под проточной водой и постирайте вещь в машинке или вручную.

Спирт

Высокопроцентный спирт удаляет даже самые старые пятна, которые "не берет" ни один другой способ. Для усиления эффекта в ложку спирта можно добавить пару капель уксуса.

Одежду замочите в горячей воде, а затем вылейте на пятно столовую ложку чистого спирта. Оставьте на 10 минут. Затем постирайте одежду в машинке с жидким средством для стирки. Спирт может испортить ткань, поэтому сначала проверьте его на незаметном участке одежды.

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