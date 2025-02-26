Главным преимуществом блюда является легкая кремовая глазурь, в которой обжаривается рыба.

Чтобы привнести новизны во вкус лосося, из него можно приготовить пикату, точнее, ее итальянско-американский вариант, пишет Parade.

Автор публикации Оливия Бриа поделилась собственным опытом приготовления лосося. По ее словам, раньше она не терпела вкуса этой рыбы именно потому, что готовила ее всегда одинаково: с небольшим количеством лимона и тимьяна, без сливочного масла и не поджаривая.

Теперь же она советует приготовить пикату из лосося - блюдо с итальянско-американскими корнями. Бриа отметила, что это рыбный вариант "знаменитых пикаты из телятины и куриной пиккаты".

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Отмечается, что главным преимуществом блюда является легкая кремовая глазурь, в которой обжаривается лосось. С итальянского языка "piccata" переводится как "шпигованное", что, с точки зрения еды, означает "куски мяса в каком-то жире".

Классический рецепт пикаты из лосося состоит из муки, черного молотого перца, соли, оливкового масла, сухого белого вина, чеснока, масла, лимона и каперсов.

Автор указывает, что есть и другие версии пикаты, в которые дополнительно входит куриный бульон или дижонская горчица. Однако, по ее словам, к лососю чрезвычайно хорошо подходят лимон и каперсы.

Как сделать пикату из лосося

Приправьте филе лосося (с кожей или без нее, в зависимости, как вам больше нравится) солью и перцем, обваляйте его в муке. Перед этим желательно высушить филе бумажным полотенцем, чтобы избежать нежелательной влаги.

Растопите сливочное масло на сковороде или разогрейте оливковое масло и обжарьте филе до золотистой корочки - по несколько минут с каждой стороны. Переложите филе на отдельную тарелку.

Для приготовления соуса белое вино следует налить в сковороду, добавить чеснок, куриный бульон, лимон (цедру и сок), дижонскую горчицу (если используется), оставшееся масло и каперсы. Положите рыбу в соус и поварите еще минуту-две. Украсьте петрушкой или дольками лимона.

В качестве гарнира к пикате из лосося подойдут паста, жареная брокколи или белый рис.

Ранее УНИАН рассказывал о 12 видах рыбы с высоким содержанием белка. Добавление рыбы в рацион может стать отличным способом обеспечить себя высококачественным белком, который необходим для наращивания мышц и ряда важных функций организма.

Белок также помогает насытиться, что может быть полезно, если вы стремитесь потреблять меньше калорий.

Среди видов рыбы с высоким содержанием белка - тунец, лосось, белая рыба, палтус, скумбрия.

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