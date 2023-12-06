Эти фрукты и овощи содержат клетчатку, витамины, антиоксиданты и многие другие питательные вещества, укрепляющие иммунитет.

В зимний сезон, когда свирепствует простуда и грипп, все мы ищем способы, как укрепить иммунитет и позаботиться о здоровье. Многие обращаются к диетическим добавкам для поддержки своей иммунной системы (например, витамину С или добавкам цинка), но на самом деле все необходимые питательные вещества для укрепления иммунитета можно найти прямо в продуктовом отделе супермаркета, пишет Real Simple.

Как отмечает Колетт Мико, сертифицированный диетолог в Top Nutrition Coaching, фрукты и овощи соответствуют многим питательным критериям иммуностимулирующей пищи, которая одновременно увлажняет организм и богата витаминами, минералами и фитохимическими веществами. Однако некоторые из них превосходят другие благодаря уникальной комбинации питательных веществ, повышающих иммунитет.

Вот девять лучших фруктов и овощей для иммунной системы, которые можно есть круглый год.

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Красный болгарский перец

"Красный болгарский перец - отличный источник витаминов С и Е. всего полстакана нарезанного красного болгарского перца обеспечивает более 100 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина С", - говорит Мико.

Брокколи

Брокколи является источником иммунитета благодаря содержанию растворимой клетчатки и витаминов A, B6 и C. 03

Грейпфрут

Грейпфрут выделяется среди других цитрусовых благодаря большому количеству витамина С. Один грейпфрут содержит более 100 процентов вашей ежедневной потребности в этом витамине, а также растворимую клетчатку, воду и витамин А.

Шпинат

"Шпинат является богатым источником антиоксидантов (в частности, витаминов А, С и Е), а также хорошим источником железа", - говорит диетолог.

Ежевика

Ежевика богата водой, витамином С и растительными соединениями, но больше всего отличается большим содержанием клетчатки - восемь граммов на чашку, что помогает поддерживать микрофлору кишечника.

Авокадо

Являясь отличным источником растительных соединений и витаминов С и Е, авокадо стимулирует иммунитет, а также является одним из лучших доступных источников растворимой клетчатки

Имбирь

Корень имбиря содержит множество антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление, и обладает естественными антимикробными и антибиотическими свойствами, которые помогают предотвратить инфекцию, отмечает диетолог.

Киви

Киви богат клетчаткой, растительными соединениями, водой и витаминами С и Е.

Чеснок

Чеснок является мощным источником фитонутриентов. Также измельченный, разжеванный или мелко нарезанный чеснок высвобождает химический компонент аллицин, который увеличивает выработку лейкоцитов, делая вашу иммунную систему лучше подготовленной для борьбы с инфекцией, отмечает диетолог.

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