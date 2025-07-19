Эти упражнения позволят уменьшить живот, стать сильнее и чувствовать себя моложе.

Если ваша цель — быстрее сжигать жир на животе после 40 лет, то наилучшие результаты достигаются с помощью ежедневных упражнений, которые разгоняют метаболизм, бросают вызов мышцам и заставляют ваше тело быть в тонусе. Тренер по тяжелой атлетике Джарод Ноббе рассказал порталу EatThis о пяти ежедневных упражнениях, которые сочетают в себе силу, координацию и выносливость, заставляя ваше тело работать интенсивнее и сжигать больше жира за меньшее время.

Упражнение №1: Медвежье ползание

Встаньте на четвереньки, руки под плечами, а колени под бедрами. Поднимите колени на 2,5 см от пола. Держите спину ровно и ползите вперёд, сводя противоположную руку и ногу вместе. Возьмите лёгкую гантель или небольшой предмет в одну руку для усложнения.

Выполните 3 раунда по 30–45 секунд. Отдыхайте 30 секунд между раундами.

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Упражнение №2: Боковые прыжки

Встаньте прямо, ноги вместе, колени слегка согнуты. Оттолкнитесь одной ногой и прыгните в сторону в другую сторону. Приземлитесь на одну ногу и немного задержитесь, чтобы удержать равновесие. Повторите движение в другую сторону, контролируя каждый прыжок.

Выполните 4 подхода по 10 повторений на каждую сторону. Отдыхайте 45 секунд между подходами.

Упражнение №3: Прыжок конькобежца

Начните с лёгкого приседа. Подпрыгните вбок на правой ноге, мягко приземляясь. Сразу же подтяните левое колено к груди. Сделайте паузу, затем повторите упражнение с другой стороны. Двигайте руками в ритме, чтобы сохранять равновесие.

Выполните 3 раунда по 20 повторений. Отдыхайте 45–60 секунд между раундами.

Упражнение №4: Рывок гантели (одной рукой)

Поместите гантель между стоп. Наклонитесь и возьмите гантель одной рукой. Выпрямите бедра и поднимите гантель вверх. Когда она пройдет уровень груди, резко поднимите ее прямо над головой. Опустите ее, контролируя движение, и повторите.

Выполните 3 подхода по 8 повторений на каждую руку. Отдыхайте 60 секунд между подходами.

Упражнение № 5: Интервальные прыжки на скакалке

Начните с одиночных прыжков, подпрыгивая достаточно высоко, чтобы не задеть скакалку. Дышите ровно и найдите плавный ритм. Увеличивайте скорость или пробуйте чередовать прыжки ногами по мере улучшения результатов.

Выполните 4 раунда по 30 секунд на подъеме и 30 секунд на перерыве.

Как сделать эти упражнения эффективными:

Сочетайте два упражнения и чередуйте их по времени, а не по количеству повторений.

Используйте их в качестве разминки или завершения любой силовой тренировки.

Для поддержания постоянной нагрузки общая продолжительность тренировки должна составлять не более 20 минут.

Ранее ученые назвачи точное количество шагов в день, которое необходимо для похудения.

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