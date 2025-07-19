Если ваша цель — быстрее сжигать жир на животе после 40 лет, то наилучшие результаты достигаются с помощью ежедневных упражнений, которые разгоняют метаболизм, бросают вызов мышцам и заставляют ваше тело быть в тонусе. Тренер по тяжелой атлетике Джарод Ноббе рассказал порталу EatThis о пяти ежедневных упражнениях, которые сочетают в себе силу, координацию и выносливость, заставляя ваше тело работать интенсивнее и сжигать больше жира за меньшее время.
Упражнение №1: Медвежье ползание
Встаньте на четвереньки, руки под плечами, а колени под бедрами. Поднимите колени на 2,5 см от пола. Держите спину ровно и ползите вперёд, сводя противоположную руку и ногу вместе. Возьмите лёгкую гантель или небольшой предмет в одну руку для усложнения.
Выполните 3 раунда по 30–45 секунд. Отдыхайте 30 секунд между раундами.
Упражнение №2: Боковые прыжки
Встаньте прямо, ноги вместе, колени слегка согнуты. Оттолкнитесь одной ногой и прыгните в сторону в другую сторону. Приземлитесь на одну ногу и немного задержитесь, чтобы удержать равновесие. Повторите движение в другую сторону, контролируя каждый прыжок.
Выполните 4 подхода по 10 повторений на каждую сторону. Отдыхайте 45 секунд между подходами.
Упражнение №3: Прыжок конькобежца
Начните с лёгкого приседа. Подпрыгните вбок на правой ноге, мягко приземляясь. Сразу же подтяните левое колено к груди. Сделайте паузу, затем повторите упражнение с другой стороны. Двигайте руками в ритме, чтобы сохранять равновесие.
Выполните 3 раунда по 20 повторений. Отдыхайте 45–60 секунд между раундами.
Упражнение №4: Рывок гантели (одной рукой)
Поместите гантель между стоп. Наклонитесь и возьмите гантель одной рукой. Выпрямите бедра и поднимите гантель вверх. Когда она пройдет уровень груди, резко поднимите ее прямо над головой. Опустите ее, контролируя движение, и повторите.
Выполните 3 подхода по 8 повторений на каждую руку. Отдыхайте 60 секунд между подходами.
Упражнение № 5: Интервальные прыжки на скакалке
Начните с одиночных прыжков, подпрыгивая достаточно высоко, чтобы не задеть скакалку. Дышите ровно и найдите плавный ритм. Увеличивайте скорость или пробуйте чередовать прыжки ногами по мере улучшения результатов.
Выполните 4 раунда по 30 секунд на подъеме и 30 секунд на перерыве.
Как сделать эти упражнения эффективными:
- Сочетайте два упражнения и чередуйте их по времени, а не по количеству повторений.
- Используйте их в качестве разминки или завершения любой силовой тренировки.
- Для поддержания постоянной нагрузки общая продолжительность тренировки должна составлять не более 20 минут.
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