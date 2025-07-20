Действительно вкусный початок имеет ряд признаков.

Молодые початки кукурузы - настоящий символ лета. Кукурузе нужно всего лишь немного соли, чтобы она стала идеальным гарниром.

Автор сайта All recipes Карла Волш пообщалась с тремя фермерами и выяснила, как выбрать лучший початок кукурузы.

Очень разочаровывает, когда, очистив кукурузу, обнаруживается, что зерна мучнистые или их и вовсе нет. Но независимо от того, покупаете ли вы початки в супермаркете или у фермера, правила поведения при покупке кукурузы требуют от покупателей не снимать шелуху и не протыкать зерна. Это делает потенциально идеальный початок "поврежденным товаром" в глазах некоторых продавцов и покупателей.

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Фермеры предлагают обратить внимание на:

Листья . Фермер Ли Джонс из Огайо указал, что "оболочка", окружающая початок, должна быть "зеленой и плотно облегающей, а тусклые, сухие или коричневые листья могут свидетельствовать о возрасте. Старайтесь выбирать сладкую кукурузу с ярко-зелеными листьями, которые выглядят хорошо увлажненными.

. Фермер Ли Джонс из Огайо указал, что "оболочка", окружающая початок, должна быть "зеленой и плотно облегающей, а тусклые, сухие или коричневые листья могут свидетельствовать о возрасте. Старайтесь выбирать сладкую кукурузу с ярко-зелеными листьями, которые выглядят хорошо увлажненными. Метелка . Тонкие волокна на конце початка должна выглядеть полной и коричневой, по словам фермера Джерролда Уотсона из Южной Каролины. Зерна кукурузы созревают примерно в то же время, когда метелка меняет цвет с светло-желтого на коричневый, поэтому коричневая метелка - хороший знак.

. Тонкие волокна на конце початка должна выглядеть полной и коричневой, по словам фермера Джерролда Уотсона из Южной Каролины. Зерна кукурузы созревают примерно в то же время, когда метелка меняет цвет с светло-желтого на коричневый, поэтому коричневая метелка - хороший знак. Зерна . Зерна кукурузы, которые покрывают початок, "должны быть пухлыми и плотными", говорит Джонс. Вы можете проверить это, не снимая шелуху, аккуратно нажав на початок и проведя пальцами по рядам. Проверьте, твердые ли они на ощупь, и нет ли значительных промежутков.

. Зерна кукурузы, которые покрывают початок, "должны быть пухлыми и плотными", говорит Джонс. Вы можете проверить это, не снимая шелуху, аккуратно нажав на початок и проведя пальцами по рядам. Проверьте, твердые ли они на ощупь, и нет ли значительных промежутков. Вес . Инспектор по производству овощей, фруктов и цветов Дана Питерс советует избегать мелких початков, которые обычно плохо заполнены зернами или недоразвиты". Держите початок в ладони, перпендикулярно пальцам. Незрелый початок будет казаться легким для своего размера. Зрелая и здоровая кукуруза заполнит ладонь и будет казаться тяжелой.

Ранее УНИАН писал, как правильно варить кукурузу.

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