Здоровый рождественский кактус сейчас должен быть на пике своего цветения, а цветы должны сохраниться до конца января.

Рождественник, известный также как декабрист или шлюмбергера, является очень известным растением, которое цветет в зимний период.

Как пишет Ехргеѕѕ, он более деликатный и изысканный, чем ярко-красная пуансеттия. В природе рождественский кактус растет в лесах джунглей, часто прикрепляясь к деревьям.

Гуру садоводства из Baby Bio, популярного бренда кормов для растений, рассказали, как ухаживать за этими растениями. По их словам, "одним из самых больших убийц" рождественников является чрезмерный полив, ведь в холодное время они нуждаются в воде где-то раз в месяц.

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"Как и для всех кактусов, чрезмерный полив является одним из самых больших убийц рождественских кактусов, и их нужно поливать только раз в пару недель летом и реже одного раза в месяц зимой ... Поливайте только тогда, когда верхние 5 см почвы полностью высохнут, поэтому пальцем или карандашом проверяйте уровень влажности перед каждым поливом", - советуют специалисты.

Кроме того, следует использовать только теплую воду и поливайте снизу вверх. Для этого наполните емкость водой и поместите туда горшок с цветком так, чтобы вода почти достигала верхних краев горшка. Оставьте так от 10 минут до часа, а затем слейте воду и дайте растению стечь, прежде чем вернуть на блюдце.

Здоровый рождественский кактус сейчас должен быть на пике своего цветения, а цветы должны сохраниться до конца января. Если же этого не происходит, то не отчаивайтесь, возможно растение нужно подкормить кормом для кактусов. Делать это нужно в период вегетации - с весны до осени. В период покоя растения с сентября по ноябрь полив сокращают.

В течение этого времени нужно снизить температуру и освещение, чтобы заставить растение перейти в состояние покоя. Когда рождественник отдыхает, для цветения ему обычно требуется около 12 часов темноты в день.

"Как только начнут появляться почки, вы можете перенести растение в более светлое, теплое место в доме, но помните о том, чтобы не ставить его под прямые солнечные лучи или сквозняки. Обрежьте свой рождественский кактус после того, как он отцветет, это будет способствовать росту большего количества стеблей и увеличит вероятность его цветения в следующем году", - подытожили специалисты.

Ранее УНИАН рассказывал, что делать, чтобы пуансеттия зацвела.

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