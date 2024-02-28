Специалисты рассказали, за счет чего достигается похудение.

Эксперты оценили, может ли помочь в похудении напиток на основе имбиря, гвоздики с лимоном. В сети его разрекламировал один из блогеров, заявив, что столовая ложка лимона, половина имбиря и 2-3 гвоздики, растворенные в горячей воде каждый вечер, могут быть эффективными для снижения веса наряду с другими изменениями в питании, пишет indianexpress.com.

Отмечается, что, по словам экспертов, хотя эти ингредиенты могут быть частью здорового образа жизни, похудение лучше всего достигается за счет сочетания сбалансированной диеты, регулярной физической активности и общих здоровых привычек.

"Горячая вода с имбирем, гвоздикой и лимоном может помочь начать путь к снижению веса, но сам по себе этот напиток - не волшебное решение. Каждый ингредиент играет роль в улучшении метаболизма, пищеварения и снижении аппетита", - заявил диетолог Джаясвал.

Доктор Дилип Гуде добавил, что имбирь известный своими противовоспалительными свойствами и может улучшить обмен веществ, но его влияние на потерю веса скромное.

Что касается гвоздики, то она содержит соединения, которые могут оказывать антиоксидантное и противовоспалительное действие, а вот ее роль в потере веса не установлена.

Лимон же часто рекламируют из-за содержания в нем витамина С и потенциального эффекта ускорения метаболизма. Некоторые люди включают лимон в свои программы по снижению веса, но прежде всего, как часть здорового питания.

Хотя комбинация этих ингредиентов может дополнить ваши усилия, способствуя здоровому обмену веществ и пищеварению, она не заменит сбалансированную диету, устойчивые привычки и регулярные физические упражнения, говорится в публикации.

"При приеме этих компонентов в виде чая может наблюдаться умеренная или минимальная потеря веса. Ограничение калорий, физические упражнения, низкий уровень углеводов, низкий уровень жиров, высокий уровень белка растительного происхождения и клетчатки по-прежнему являются основой потери веса", - заявил доктор Гуде.

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