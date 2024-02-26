Все мы любим разный кофе - кто-то предпочитает крепче, а кто-то слабее. Эксперты раскрыли секрет идеального напитка.

Приготовление идеальной чашки кофе - это настоящее искусство. Слишком много кофейной гущи - и вы получите чашку горького кофе, который будет неприятно пить, а недостаточное количество кофейной гущи - вы получите слабый кофе, который может быть кислым или напоминать по вкусу воду.

Издание Tastingtable пишет, что существует соотношение кофе и воды, которое считается золотым стандартом для идеальной чашки утреннего напитка. Чтобы получить крепкий, но темперированный кофе используйте две столовые ложки молотого кофе на каждую 8-унцевую чашку воды. Это выигрышное сочетание поможет вам приготовить чашку любимого кофеинового напитка, который всегда оценят друзья и близкие.

Если вы полагаетесь на кофейную ложку, остановитесь. Универсального, подходящего для всех варианта не существует. Одни могут равняться одной столовой ложке, другие - двум. Чтобы добиться точности, возьмите две столовые ложки, но не переполняйте их, а разровняйте верхушку.

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Правильно наливайте воду

Если соотношение 2 столовые ложки и 8 унций воды покажется вам слишком сильным для вашего тонкого вкуса, вы всегда можете уменьшить количество молотого кофе до 1½ столовой ложки, чтобы получить более мягкий вкус. Используйте соотношение 2:8 в качестве ориентира и корректируйте его по мере необходимости. Но кофейная гуща - не единственный ингредиент, который требует точности при приготовлении кофе. Для воды тоже нужно использовать мерные стаканчики.

Не все кофеварки одинаково маркируют мерные стаканчики. В одних - шесть унций, в других - пять унций. Использование мерного стаканчика позволит вам определить базовое количество воды, которое вы хотите использовать, и которое вы сможете корректировать по мере необходимости. Тем не менее, вам также необходимо учитывать степень обжарки, которую вы выбираете.

Для извлечения аромата кофе светлой обжарки требуется больше воды, чем для темной обжарки. Это позволит раскрыть сладкие нотки этого кофе и сделать его более вкусным. Если вы готовите кофе в кофеварке или методом заваривания, выбирайте средний помол.

Как ранее писал УНИАН, что ученый развенчал 7 самых больших мифов о кофе.

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