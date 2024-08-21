В таком случае в первую очередь стоит читать этикетки по уходу за одеялом.

Большие одеяла могут стать хорошим вариантом для улучшения комфорта, однако их недостатком является то, что их может быть трудно чистить, пишет martha stewart.

"Весовые одеяла весят от 5 до 30 фунтов (от 2 до 13 килограммов - УНИАН). Эти одеяла, изготовленные из шерсти, хлопка или плотно сплетенных синтетических волокон, обычно тяжелые, именно поэтому они нуждаются в деликатном и специальном процессе, чтобы предотвратить их повреждение", - объясняет эксперт по стирке Луис Зунига.

Также из-за своего веса эти одеяла могут легко испортиться, если за ними не ухаживать должным образом. Однако, несмотря на их хрупкую природу, их можно тщательно почистить в домашних условиях, если использовать правильные средства и следовать советам экспертов.

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Как стирать тяжелое одеяло

Прежде всего эксперты советуют читать этикетки по уходу. Таким образом вы можете определить, можно ли их стирать в стиральной машине или вручную.

Необходимые материалы при машинной стирке:

мягкое моющее средство;

смягчитель для ткани;

пятновыводитель, если необходимо.

Перед тем, как стирать утяжеленное одеяло, стоит предварительно обработать пятна. Луис Зунига рекомендует определить, что это именно за пятно, чтобы понять чем его удалять. После чего нанесите соответствующее средство для чистки и потрите старой зубной щеткой, затем переходите к стирке.

Средства, которые помогут избавиться от пятен:

естественный пигмент (еда, косметика, сок): обработайте белым уксусом;

пятна крови или пожелтения: обработайте перекисью водорода;

сильные жирные пятна: обработайте обезжиривателем.

Инструкция по машинной стирке

Положите одеяло в стиральную машину.

Выберите деликатный режим стирки с низким отжимом.

Зунига отметила, что после этого нужно добавить стиральный порошок и небольшое количество кондиционера для белья - около трети от того, что используется при обычной стирке.

"Это поможет сохранить ткань и стабильность изделия, тогда как использование слишком большого количества смягчителя может привести к тому, что одеяло будет царапаться или станет жестким", - объясняет Луис.

После этого можете запустить стиральную машину.

Инструкция по ручной стирке

Как в случае с машинной стиркой, перед тем, как стирать одеяло вручную, проверьте на этикетке тип ткани и наполнителя, из которого оно изготовлено.

Эксперт Алисия Соколовски говорит, если одеяло выдерживает ручную стирку, то, скорее всего, вам придется его стирать в ванной.

"Убедитесь, что ваша ванна чистая, и удалите любые остатки, которые потенциально могут испачкать одеяло", - рекомендует она.

После чего следуйте такой последовательности:

Наполните ванну прохладной или теплой водой.

Добавьте мягкое моющее средство.

Перемешайте воду, чтобы равномерно распределить моющее средство.

Положите в воду утяжеленное одеяло.

Дайте одеялу замочиться примерно от 30 минут до одного часа.

Выньте одеяло из ванны и слейте воду с моющим средством.

Наполните ванну холодной водой и положите одеяло обратно.

Сожмите одеяло, чтобы удалить остатки средства; повторяйте этот процесс, пока на одеяле не останется пены, а вода не станет прозрачной.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты рассказали, что делать, если после стирки ваши полотенца имеют неприятный запах. По словам специалиста, хорошим способом в этом вопросе может стать использование водки. Она объяснила, что водка действует, присоединяясь к молекулам запаха, которые естественным образом возникают, а затем ферментируют, что приводит к появлению запаха.

Также эксперты поделились, как часто нужно менять подушки. В частности они советуют менять подушки каждые два года или раньше, в зависимости от рекомендаций производителя.

"Через два года около 10 процентов, а иногда и больше, веса вашей подушки могут составлять мертвые пылевые клещи и их помет", - отметил эксперт.

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