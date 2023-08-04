Собирать грибы любят многие, а вот отмывать руки после них - целая проблема. Однако есть несколько легких способов справиться с ней.

Любители тихой охоты день за днем все ближе к своей излюбленной поре - времени походов в лес за грибами. Опытные грибники знают, что после таких походов руки будут черными и липкими. Как отбелить руки после чистки грибов или их сбора - читайте в материале.

Как отмыть руки от грибов - совет грибников

Чем отмыть следы от грибов на руках, отлично знают грибники с опытом. Они предупреждают, что помыв руки даже с мылом, привести их в порядок не получится. Чем отмыть руки от грибов получится на "отлично", так это листьями томатов. Все, что нужно - растереть в грязных от грибов руках пучок листьев, пока из них не потечет сок.

Как отмыть руки после сбора грибов маслят - легкие способы

Лучше всего с этим заданием справится кислый раствор. Если у вас под рукой оказалась лимонная кислота, то наберите ее в чайную ложку, растворите в теплой воде и подержите в ней руки несколько минут.

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А с уксусом средство готовится так:

полчашки уксуса;

один литр воды;

компоненты смешать.

Вымачивать руки в этом миксе нужно не меньше пяти минут.

Еще грибники советуют соду. Она будет особенно эффективна, если пятна от маслят свежие. Нужно из соды и воды приготовить кашицу и подержать в ней руки около 10 минут. Для усиления эффекта в микс можно добавить сок лимона.

Как отмыть руки от черноты - полезные лайфхаки

Чем отмыть руки от маслят, хорошо знают грибники с опытом. Они советуют за полчаса перед чисткой грибочков намазать руки растительным маслом. Этот трюк сгодится и перед сбором грибов в лесу.

А вот чтобы кусочки грибов не остались под ногтями, лучше всего провести ими по куску мыла. Оно забъется в ногти и будет препятствовать попаданию туда грязи. После чистки грибов его легко вымыть из-под ногтей.

Ранее УНИАН писал, как правильно собирать грибы.

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