Этот метод занимает мало времени, но поможет создавать каждый раз новые рисунки.

Меньше месяца осталось до Пасхи, которую в этом году отмечают 20 апреля. Многие украинцы уже задумываются над подготовкой к светлому празднику.

Издание Southern Living выяснило у художницы Аннет Браунинг, как украсить яйца самыми сказочными узорами и цветами, какие только можно придумать, без лишних хлопот и забот.

Что вам понадобится

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сырые яйца;

галстук из 100% шелка;

обрывки ткани светлого цвета из старой наволочки или скатерти;

ножницы;

белая нить;

кастрюля;

белый уксус;

вода;

растительное масло (по желанию).

Как сделать пасхальные яйца из шелкового галстука

Шаг 1. Нарежьте ткань на квадраты около 7 дюймов.

Шаг 2. Возьмите одно яйцо и аккуратно оберните вокруг него квадрат ткани, при этом печатная сторона должна быть обращена к яйцу. Завяжите нитку вокруг верхушки яйца, чтобы удержать ткань на месте.

Шаг 3. Оберните лоскут ткани и закрепите его, перевязав сверху ниткой.

Шаг 4. Положите яйца в кастрюлю, залейте ¼ стакана белого уксуса и столько же воды, чтобы яйца были полностью погружены в воду. Оставьте яйца вариться на 20 минут.

Шаг 5. Охладите яйца, после чего снимите "шубу" из ткани.

Шаг 6. Чтобы придать блеск готовым яйцам, натрите скорлупу небольшим количеством растительного масла.

Советы по окрашиванию пасхальных яиц с помощью шелкового галстука

Самая сложная часть этой техники - обертывание яйца.

"Чтобы получить яркие и смелые узоры, нужно обеспечить хороший контакт между шелковым галстуком и яйцом. Это значит, что нужно очень надежно привязать ткань к яйцу, чтобы не было зазоров", - делится Браунинг. "Если ткань слишком свободна, вы можете получить немного цвета, но не получите ярких, четких узоров".

Кроме того, цвет и узор вашего шелкового галстука играют большую роль в том, насколько удачным будет перенос рисунка на яйцо. Для более мягких, пастельных оттенков, по словам Браунинг, следует использовать белые яйца, чтобы светлые цвета были как можно более яркими. Коричневые яйца лучше подходят для более темных цветов. По ее словам, полосатые узоры плохо вписываются в круглую форму яйца.

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