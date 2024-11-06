Эксперты объяснили лучшие методы, которые позволят хранить лук намного дольше, чем в холодильнике.

Лук один из тех овощей, о котором нужно знать, как его правильно хранить, так как буквально через несколько дней при неправильных условиях он становится вонючим и жухлым. Однако существуют советы, которые точно помогут выбрать место, где должен находиться лук, чтобы сохранять свежесть как можно дольше, пишет Simply Recipes.

В материале указаны советы четырех фермеров и экспертов по луку. Один из них, президент техасской компании Dixondale Farms, которая занимается производством лука с 1913 года, Брюс Л. Фрейзер отмечает, что лучшим хранением для лука является холодное, сухое, хорошо проветриваемом месте — гараж или подвал:

"Периодически проверяйте, нет ли мягких луковиц, и удаляйте их, чтобы избежать порчи остальных".

Представитель компании Peri & Sons Farms Келси Вайнгарт добавляет, что помимо проветриваемости помещения, нужно использовать для хранения сетчатые мешки или деревянные ящики. Президент и генеральный директор компании Shuman Farms Джон Шуман подтверждает о необходимости хранения лука в прохладном, сухом месте отдельно друг от друга — в чистых прозрачных колготках, завязав узел между каждой луковицей.

Видео дня

Можно ли хранить лук в холодильнике?

Один из экспертов отмечает, что этого нельзя допускать, так как лук в холодильнике быстро испортится от влажности и холода. Однако, когда вы уже нарежете лук, тогда его можно хранить в холодильнике примерно в течение недели.

Шуман подчеркивает, что вы можете воспользоваться холодильником для хранения лука, но предварительно завернув его в газету.

"Чтобы свести к минимуму воздействие воздуха и влаги, плотно заверните его в полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу или храните в герметичном контейнере. Лучше всего использовать его в течение нескольких дней", - советует Вайнгарт. Кроме того, нельзя хранить лук с картофелем или любым другим продуктом, который выделяет элитен (природный газ, вызывающий созревание), так как лук быстро прорастет и загниет.

Другие новости о луке

Ранее УНИАН сообщал, когда сажать лук и чеснок на зиму в ноябре 2024. Если ориентироваться по лунному календарю, то таких дней будет всего несколько.

И после чего можно сажать лук под зиму. Лучшими предшественниками на грядке будут картофель, капуста, огурцы. Однако есть и другие варианты.

Вас также могут заинтересовать новости: