По ее словам, главное - последовательная работа.

Многие люди хотят похудеть и привести себя в тонус, и оказывается, это не так сложно, как вы думаете. Фитнесс-эексперт Изабель Моррис, у которой уже более 120 000 подписчиков в Instagram, рассказала, что можно добиться огромного прогресса всего за три месяца.

Как пишет Mirror, Изабель часто рассказывает своим подписчикам о своих успехах в фитнесе и изменениях, которые она вносит, чтобы добиться успеха. Однако она не прибегает к модным диетам — она считает, что жизненно важно питать свое тело всеми продуктами и не ограничивать себя в удовольствиях.

По ее словам, самое сложное — начать и продолжать.

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"Фитнес-путь, как и все остальное, будет представлять трудности и даст вам множество причин сдаться. Но когда вы заставляете себя продолжать, даже если вы не видите прогресса, или расстраиваетесь, или становится тяжело, вот тогда и происходит волшебство", - заявила она.

По ее словам, для того, чтобы добиться изменений, которые сохранятся на всю жизнь, нужно три месяца последовательной работы.

"Вы сможете не достичь своей конечной цели за три месяца, но вы заложите основу, которая позволит вам увидеть эти изменения в долгосрочной перспективе", - отметила моррис.

Другими словами, все дело в том, чтобы продолжать идти вперед, поэтому вам просто нужно настроить себя на правильный лад.

Многие из подписчиков Изабель согласились с ней и сказали, что три месяца могут пролететь очень быстро, если вы усердно работаете.

Ранее врач Томми Мартин, который сам боролся с избыточным весом, назвал 5 приемов, которые помогли ему похудеть и вот уже 10 лет оставаться в новом весе, не набирая килограммы. Эти советы не включают подсчет калорий, поскольку для многих людей этот процесс утомительный и эмоционально сложный.

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